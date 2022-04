Weinfest im Juni rund um die Weingärtnergenosenschaft

Markelsheim. Es wird 2022 wieder ein Weinfest in Markelsheim geben, aber etwas anders als gewohnt. Jürgen Stilling sprach bei der Hauptversammlung des Weinbauvereins verschiedene Corona-Probleme an. Viele Musikkapellen konnten nicht proben oder suchten noch Ensemblemitglieder. Auch Caterer und Sicherheitsdienste kämpften mit personellen Engpässen. Bei aller fehlender Planungssicherheit gehe es deshalb um Risikominimierung. Das Fest wird am 11. und 12. Juni nicht in und rund um ein großes Festzelt, sondern rund um die Weingärtnergenossenschaft gefeiert.

