Weihnachtsmarkt startet heute

Bad Mergentheim. Der Weihnachtsmarkt in Bad Mergentheim beginnt an diesem Donnerstag, 8. Dezember. Er findet erstmals an zwei Advents-Wochenenden statt – und damit acht statt bislang vier Tage.

Mit ihrer weihnachtlichen Dekoration ist die Kurstadt schon seit einigen Tagen wieder in ihr Festkleid geschlüpft. „Lichterwelten“ lautet das Motto eines bunten Kultur- und Erlebnisangebotes, dessen Herzstück der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Altstadt ist.

Die Besucher dürfen stöbern, genießen und entdecken – in einem besonderen Ambiente: vom 8. bis zum 11. Dezember sowie vom 15. bis zum 18. Dezember (jeweils Donnerstag bis Sonntag).

Rund 60 Ausstellerinnen und Aussteller versammeln sich auf dem Marktplatz und in der Burgstraße. Mit seinen hübsch geschmückten kleinen Holzhäuschen und der besonderen Altstadt-Kulisse lädt der Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein. Geöffnet ist täglich von 12 bis 20 Uhr.

Rund um den großen Weihnachtsbaum wird ein buntes Sortiment an handwerklichen Produkten geboten: Neben Drechslerarbeiten, Keramik, Holzspielzeug, Schnitzereien, Töpferwaren oder Handarbeiten darf der Glühwein ebenso wenig fehlen wie Plätzchen oder festlicher Weihnachtsschmuck.

Verführerisch duftet es in der Innenstadt nach Punsch, gebrannten Mandeln, Waffeln, Apfelküchle und Bratwurst.

Vor dem Zwillingshaus dreht sich für Kinder ein Karussell und auf dem Deutschordenplatz können die kleinen Besucherinnen und Besucher Eisenbahn fahren.

Am Freitag, 16. Dezember, und Sonntag, 18. Dezember, spielt jeweils eine Abordnung der Stadtkapelle von der Altane des Alten Rathauses. stv