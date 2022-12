Weihnachtsmarkt lockt mit 60 Buden

Bad Mergentheim. Es ist wieder Weihnachtsmarkt – und die Innenstadt ist voll mit Buden und Menschen. Rund 60 Stände laden ein: zum Schauen, Staunen und Genießen. Das Angebot ist groß und vielfältig, auch wenn manches gleich in doppelter und dreifacher Ausführung zu haben ist: Bratwürste, Glühwein und mehr.

Die heiligen drei Könige brachten dem Jesuskind bekanntlich wertvolle Gaben, einige bei uns lebende Syrer bieten Falafel und andere Spezialitäten aus dem Orient an. Am Stand des Arbeitskreises Asyl helfen Flüchtlinge aus der Ukraine tatkräftig mit. OB Udo Glatthaar schaute am Donnerstag auch schon vorbei.