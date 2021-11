Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Nach der Gemeinderatssitzung - Kritische Fragen von Stadträten / Oberbürgermeister kündigte Entscheidung für Freitag an / Eisbahn im Schlosshof bleibt offen Weihnachtsmarkt in Bad Mergentheim nun doch abgesagt

Es lag am Donnerstagabend im Gemeinderat schon in der Luft, aber die offizielle Absage des Bad Mergentheimer Weihnachtsmarktes erfolgte dann doch erst am Freitag.