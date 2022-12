Es ist das Thema in der Kurstadt: Der diesjährige Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz sorgt mit weniger Buden sowie fehlender Bühne und Musik für Kritik. Nun zieht die Stadt ein erstes Fazit und kündigt Veränderungen an.

Bad Mergentheim. Der Weihnachtsmarkt geht in die zweite Runde: Von Donnerstag, 15. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 18. Dezember, gibt es noch einmal mehr Stände im Herzen der Altstadt.

„Die ersten vier Tage Markt rund um das vergangene Wochenende waren insgesamt gut besucht“, sagt Svenja Schuck, die die Veranstaltung im städtischen Kulturamt koordiniert. Besonders am Samstag sowie am Sonntagmittag sei sehr viel los gewesen.

„Etwas abgefallen ist dagegen der Sonntagabend, weshalb einige wenige Buden früher geschlossen haben – obwohl das anders abgesprochen war.“ Das soll am kommenden Wochenende nicht wieder vorkommen. Der Weihnachtsmarkt wird dann übrigens auch noch einmal um sechs Stände größer ausfallen.

Zurückhaltung spürbar

„Ich habe im Nachgang des ersten Wochenendes mit vielen Beschickerinnen und Beschickern gesprochen. Die meisten sind zufrieden, auch wenn aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen eine gewisse Kauf-Zurückhaltung spürbar ist. Aber damit mussten wir alle bereits im Vorfeld rechnen“, sagt Svenja Schuck. Dass pünktlich zum Weihnachtsmarkt winterliche Temperaturen mit den ersten Schneeflocken dagewesen seien, habe der Atmosphäre gut getan.

Objektiv unterstreiche die Passanten-Frequenzmessung von zusammen mehr als 77 000 Personen an den Markt-Tagen in der Burgstraße den starken Zuspruch. Das seien mehr als doppelt so viele wie sonst an den Adventswochenenden im gleichen Zeitraum, so die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Bad Mergentheims Tourismusdirektor Kersten Hahn blickt insgesamt dankbar auf die Erfolge im bisherigen Winter-Programm: „Wir haben unseren eigenen Weihnachtsmarkt zeitlich ausdehnen können und gleichzeitig als Konstante über acht Wochen hinweg die Echt-Eisbahn mit Winterzauber im Schlosshof. Letztere hat nach Auswertungen des Veranstalters bereits rund 35 000 Besucher verzeichnet, darunter Gruppen aus über 30 Schulen sowie knapp 50 Firmen der Region. Das ist ein riesiger Erfolg und im Zusammenspiel mit den Markt-Tagen eine zusätzliche Frequenz-Steigerung für die Innenstadt.“ Nach drei Jahren Pandemie-Pause sei das ein starkes Signal, mit dem sich zuversichtlich ins zweite Wochenende starten lasse, so Kersten Hahn.

Zukünftig wieder Musik

Er gibt auch einen längerfristigen Ausblick: „Zum Thema musikalische Auftritte haben uns heimische Kapellen signalisiert, dass sie sich künftig wieder stärker einbringen können und auf diese Zusammenarbeit freuen wir uns sehr. Nachdem wir zuletzt für Volksfest oder Pferdemarkt nur schwer Musikgruppen gewinnen konnten, verspricht das ein musikalisch-stimmungsvolles Veranstaltungsjahr 2023, was zum Jahresausklang eine sehr gute Nachricht ist.“ stv