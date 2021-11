Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Weihnachtscircus Main-Tauber in Bad Mergentheim - Interview mit Veranstalter Rudi Bauer über Wildtiere in der Manege, Haltungsbedingungen und radikale Aktivisten Weihnachtscircus in Bad Mergentheim: „Vierbeinige Stars bestens umsorgt“

Der Weihnachtscircus ist wieder in Bad Mergentheim zu Gast. Auch tierische Attraktionen gehören zum Programm. Viele freut’s, andere ärgert es, wenn Wildtiere in der Manege stehen. Die FN sprachen mit Veranstalter Rudi Bauer darüber.