Weihnachtsbaumverkauf: Viele lieben die besondere Atmosphäre

Main-Tauber-Kreis. Allein in Baden-Württemberg wechseln jedes Jahr über 2,5 Millionen Bäume den Besitzer, denn nach wie vor lieben die Menschen den Duft der Nadelbäume, die in den weihnachtlichen Wohnzimmern für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen. Und dies obwohl die Industrie inzwischen in der Lage ist, künstliche Weihnachtsbäume herzustellen, die auf den ersten Blick von echten Bäumen kaum zu unterscheiden sind.

Früher wie heute kann der Kunde zwischen mehreren verschiedenen Tannen- beziehungsweise Baumarten wählen, doch letztlich wird fast ausschließlich nur noch die Nordmanntanne verlangt, die je nach Region zwischen 80 und 90 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, wenngleich einige Anbieter gelegentlich auch Blautannen und Kiefern anbieten.

Entgegen der Annahme, die Nordtanne stamme aus dem Norden Europas, ist sie den Kieferngewächsen zugehörend im westlichen Kaukasus heimisch. Sie wurde im 19. Jahrhundert vom finnischen Biologen Alexander von Nordmann entdeckt, dessen Namen sie nun im allgemeinen Sprachgebrauch trägt. Sie ist quasi das Super-Modell unter den Tannenbäumen, das alle positiven Eigenschaften in sich vereint, welche von den Käufern so geschätzt werden. Denn neben einem dichten Bewuchs, großen Nadeln, die dennoch weich und von sattem Grün sind, hat sie einen pyramidenförmigen Aufbau, der sich gut schmücken lässt. Der größte Vorteil gegenüber der Blautanne (auch Staatsbaum der US- Staaten Colorado und Utah) besteht darin, dass sie auch in warmer Wohnzimmerumgebung sehr lang hält.

Preise in etwa stabil

Gegenüber den Fränkischen Nachrichten erklärten die Weihnachtsbaumhändler fast übereinstimmend, dass die Preise in etwa stabil blieben, was unter anderem auch an der Corona- Pandemie liegen könnte. Während in früheren Jahren noch einige Privathändler ebenfalls Bäume anboten, habe sich das Geschäft mehr hin zu einigen wenigen Großhändlern bewegt, die auch flexibler auf Nachlieferungen reagieren können. In der Nachhaltigkeit geben sich die Händler verantwortungsbewusst. Die mit eigenen Kulturen verkaufen laut eigener Aussage nur so viele Bäume in einem Jahr, wie danach wieder angepflanzt werden können. Der Buchener „Weihnachtsbaumhandel Gerald Kunkel“, mit Verkaufsstellen bis ins Rhein-Main- Gebiet, sowie in Bad Mergentheim und Igersheim, bezieht seine Bäume vorzugsweise aus dem heimischen Odenwald, bei Ersatzbedarf auch aus dem Sauerland. Das im Jahre 1928 gegründete Neresheimer Familienunternehmen „Karl Stoll Weihnachtsbaum Kulturen“, ist einer der größten Anbieter von Weihnachtsbäumen. Im Angebot beim Kaufland Igersheim steht die gesamte Qualitätspalette aus den eigenen Kulturen zum Kauf bereit, wobei die dreijährigen Setzlinge sechs bis zehn Jahre benötigen, um zu einem stattlichen Weihnachtsbaum heran zu wachsen. Auf Nachfrage teilte die Firma mit, dass man den größten Teil der Bäume aus den eigenen Kulturen bezieht. Engpässen begegnet man mit Tannen aus Norddeutschland und vereinzelt aus Dänemark. Gut im Geschäft ist auch die Bageno Bad Mergentheim, mit Verkaufsstellen in Markelsheim, Weikersheim, Riedenheim, Niederstetten, Dörzbach, Marlach und Ingelfingen. Laut Bageno-Mitarbeiter Andreas Huck werden die Bäume aus dem Odenwald bezogen. Es sei festzustellen, dass vermehrt jüngere Kunden Bäume kaufen und größere Bäume verlangt werden. Nach zähem Beginn habe der Verkauf nun Fahrt aufgenommen.

Der Wunsch nach einem echten natürlich gewachsenen Weihnachtsbaum wird jedenfalls auch heuer dafür sorgen, dass die Handler mit den Umsätzen zufrieden sind, wenn am Heiligen Abend in den deutschen Wohnzimmern dann unter den herrlich geschmückten Weihnachtsbäumen die Geschenke liegen.