„Wasserspiele spezial” im Kurpark Bad Mergentheim erleben

Bad Mergentheim. Immer donnerstags um 19 Uhr können die Besucher im Kurpark das „Wasserspiele spezial“ vor dem Musikpavillon erleben. Bei dieser etwa 50-minütigen Show werden alle zehn Musikstücke der Wasserspiele nacheinander gespielt. Zu hören ist ein abwechslungsreicher Mix von Musikvariationen und der jeweils zugehörigen Choreografie der Wasserspiele. Die Fontänen tanzen unter anderem zur Musik von The Intermezzo Orchestra, Elton John, Nigel Kennedy, Jennifer Rush, Sky, Alphaville und Vanessa Mae. Technisch bedingt kommt es zwischen den Musikstücken zu unterschiedlich langen Pausen von wenigen Minuten. Am Donnerstag, 23. September, ist eine Ausnahme. An diesem Termin gibt es keine Show „Wasserspiele spezial“, sondern es laufen die regulären Wasserspiele. Die Show „Wasserspiele spezial“ wird noch die ganze Saison zu sehen und zu hören sein. Vor der kalten Jahreszeit ab etwa Ende November gehen die Wasserspiele dann in die „Winterpause“, da die Einbauten sehr frostempfindlich sind. Regulär werden die Wasserspiele täglich um 15.15 Uhr, 17.15 Uhr, 18.15 Uhr, 19.15 Uhr und 22 Uhr gezeigt. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen sind die Wasserspiele zusätzlich um 10.15 Uhr und 12.15 Uhr zu sehen. Besonders reizvoll sind die Vorstellungen ab Einbruch der Dämmerung, wenn die Wasserspiele zusätzlich noch bunt illuminiert sind. kv

