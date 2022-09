Wasserspiele machen Pause

Bad Mergentheim. Die Wasserspiele gehen in die Winterpause. Am Donnerstag, 22. September findet die letzte Show dieses Jahres statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu einer der Hauptattraktionen im Kurpark gehören die Wasserspiele mit abendlicher Illumination. Zehn unterschiedliche Musikvarianten sind abwechselnd mehrmals am Tag vor dem Musikpavillon zu hören und in Form der tanzenden Wasser-Fontänen zu sehen. Neu sind seit dem Frühjahr zweimal im Monat die fünfzigminütigen Shows „Wasserspiele Spezial“, bei denen die regulären Wasserspiele-Titel und Musikstücke, die von regionalen Musikkapellen, Künstlern und Vereinen eingespielt wurden, präsentiert werden.

Am Donnerstag, 22. September, ist um 20 Uhr im Kurpark die letzte „Wasserspiele Spezial- Show“ für diese Saison zu erleben. © Jens Hackmann

Leider konnten aufgrund einer technischen Störung die „Wasserspiele Spezial“ beim letzten Termin nicht wie gewohnt stattfinden. Die regulären Wasserspiele sind und waren davon nicht betroffen und laufen täglich zu den üblichen Zeiten. Die letzte Show der „Wasserspiele Spezial“ ist für Donnerstag, 22. September geplant und beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt in den Kurpark ist an diesem Tag frei. Meist gegen Ende November gehen dann auch die regulären Wasserspiele in die Winterpause. Da die Einbauten sehr frostempfindlich sind, ist es in der Winterzeit nicht möglich, den Spielbetrieb weiterzuführen. kv