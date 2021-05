„Wasser marsch“ künftig nur noch mit dem Gartenschlauch

Bad Mergentheim. Ein Vierteljahrhundert amtierte Alfred Wirsching als Kreisbrandmeister – „stets mit großer Leidenschaft“. Inzwischen genießt er als Ruheständler seine neu gewonnene Freiheit – ohne Termindruck. An diesem Montag wird er 65 Jahre alt.

Wenn Alfred Wirsching anfängt, Anekdoten zum Besten zu geben, vergeht die Zeit wie im Flug. Davon gibt es einige, die seinem Gegenüber immer wieder ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Und hier erinnert er sich gerne an eine Begebenheit mit Alt-Landrat Schorsch Denzer.

Als Kreisbrandmeister hat Alfred Wirsching eine Ära geprägt – an diesem Montag wird er 65. © Klaus T. Mende

„Einmal war er unterwegs, rief mich an und wollte wissen, warum gerade so viele Feuerwehren mit Sondersignal unterwegs seien“, so der Jubilar lachend. Doch den Grund dafür habe er seinem damaligen Chef nicht sofort sagen können. Doch diese Unwissenheit sei schlussendlich der Auslöser gewesen, „dass ich mir seitdem jeden Einsatz via SMS auf mein Handy habe schicken lassen – falls der Herr Landrat sich mal wieder telefonisch melden sollte.“

Ab da sei er über jede Alarmierung informiert gewesen – zu jeder Tag- und Nachtzeit. „Freilich bin ich nicht zu jedem Einsatz rausgefahren – dazu hatte ich gute Kommandanten“, so Wirsching.

„Aber in den 25 Jahren als Kreisbrandmeister möge es etwa 2000 mal der Fall gewesen sein, dass ich selbst vor Ort war.“

Kameradschaft wichtig

„Kameradschaft und soziale Kompetenz waren für mich immer wichtig“, bilanziert Alfred Wirsching, der das Kommandanten-Amt 1995 von Willy Schäffner übernommen hatte.

Als staatlich geprüfter Hochbautechniker sei es für ihn zunächst nie das Ziel gewesen, den Spitzenposten unter mehr als 4000 Mitgliedern der Feuerwehren im Kreis anzustreben. Als ihn Landrat Denzer aber hierfür als bestens qualifiziert sah, sei es ihm leichtgefallen, „Ja zu sagen“.

Ihm habe es stets Freude bereitet, sich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen, um sich so für andere einzusetzen. „Erste prägende Erfahrungen“ habe er als Gebirgspionier in Brannenburg bei Rosenheim gemacht, als die komplette Einheit zu den Aufräumarbeiten in Folge eines schweren Erdbebens in Udine/Friaul angefordert worden sei. Die Pflicht, anderen zu helfen, sei schon seinerzeit zu einer Herzensangelegenheit geworden.

Als der Mergentheimer 1983 zum Landratsamt Main-Tauber kam, hatte er bereits einige intensive Jahre bei der Feuerwehrabteilung der Großen Kreisstadt auf dem Buckel.

Schritt für Schritt war Wirsching die Feuerwehr-Karriereleiter hinaufgeklettert – bis er 1995 ganz oben angekommen war. Doch „ich war immer einer von ihnen“. Eine seiner größten Herausforderungen sei es zunächst gewesen, die alten Strukturen von einst zwei Landkreisen aufzubrechen und alle zu integrieren – was schlussendlich gut gelungen sei.

In seiner Amtszeit hätten für ihn zwei wesentliche Grundsätze eine übergeordnete Rolle gespielt: „Jede Abteilung war mir wichtig – ist sie auch noch so klein. Und zum Einsatzort fährt jene Abteilung, die das erforderliche Geräte dazu hat und am schnellsten dort ist.“ Konkurrenzdenken gab es nie, jeder Feuerwehrler, ob alt, ob jung, habe bei ihm eine hohe Wertschätzung genossen.

Nicht den Anschluss verlieren

Ihm sei es weiterhin wichtig gewesen, darauf zu achten, dass alle Wehren in technischer Hinsicht nie den Anschluss verlieren. „Hierzu hat die neue Leitstelle mit dem Einsatzleitrechner wesentlich beigetragen“, sagt der Jubilar.

Ebenso habe ihm daran gelegen, die Basis für bestens motivierte Kameraden zu schaffen. Hierzu zählten Equipment und Ausrüstung in den einzelnen Abteilungen, die den Ansprüchen einer modernen Feuerwehr genügten. Selbstredend, dass er sich stets mit Nachdruck dafür eingesetzt habe, wenn die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges im Raum gestanden habe. Und darüber hinaus lag es dem ehemaligen Kreisbrandmeister fern, bei Jubiläen, Hauptversammlungen, Aus- und Fortbildungen oder Übungen durch Abwesenheit zu glänzen. „Das Gegenteil war der Fall – wenn es mir möglich war, habe ich immer gerne Präsenz gezeigt.“

Gemäß des Mottos „Höre auf, wenn es am schönsten ist“, fiel es Alfred Wirsching 2020 leicht, nach 25 Jahren einen konsequenten Schlussstrich zu ziehen. „Ich bin nie an Ämtern geklebt“, sagt er voller Überzeugung, um nicht zu vergessen, dass „meine Frau Helga immer hinter mir stand und mir den Rücken freigehalten hat“. Dafür sei er ihr bis in die Gegenwart unendlich dankbar.

„Nein, in ein Loch bin ich nicht gefallen“, schmunzelt Wirsching, der sich über seine neu gewonnene Freiheit und Freizeit riesig freut. Anstatt mit dem Feuerwehr- heiße es in Zukunft eben mit dem Gartenschlauch „Wasser marsch“. Er empfinde es als Geschenk, ab sofort mit seiner Frau Essen gehen zu können, „ohne in den Terminkalender schauen zu müssen“. Die hinzugewonnene Lebensqualität spiegle sich auch darin wieder, dass ich „jetzt mal in Ruhe ein Buch lese“ – ohne jeglichen Zeitdruck. Und der allmorgendliche 4-Kilometer-Walk („bei Wind und Wetter“) avanciert mittlerweile zu einem Ritual, „auf das ich nicht verzichten will“.

Manches auf Strecke geblieben

In seinem neuen Lebensabschnitt will Alfred Wirsching mit seiner besseren Hälfte all das Schöne tun, was zu seiner aktiven Kreisbrandmeister-Zeit etwas auf der Strecke geblieben sei. „In Zeiten von Corona hat auch für mich der Faktor Gesundheit einen ganz anderen und viel höheren Stellenwert bekommen“. Er hoffe, dass das Virus bald eine Rückkehr zur Normalität zulasse, um sich wieder mit seinen Feuerwehrkameraden zu treffen – dann in der Bad Mergentheimer Ehrenabteilung.

Der Geburtstag wird im kleinen Kreis gefeiert. Doch das Handy dürfte ähnlich oft läuten wie damals. Und sicherlich wird sich auch Alt-Landrat Schorsch Denzer melden, um sich unter die vielen Gratulanten einzureihen, was auch die Fränkischen Nachrichten sehr gerne tun.