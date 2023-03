Warten auf Frühling

Man hat ja das Gefühl, dass dieser Frühling noch nicht so richtig auf dem Damm ist. Tatsächlich wird der März aber noch ein Grad wärmer ausfallen als das im Mittel der letzten 30 Jahre bis 2020 der Fall war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Man vergisst gerne, dass zwei Drittel des nun beendeten Monats astronomisch noch zum Winter gehörten. Unsere Erwartungshaltung, auch weil es in den letzten Jahren im März oft schon recht warm war, gaukelt uns also vor, es wäre zu frisch. Leider scheint uns Petrus da auch bis in den April, und über Ostern hinaus, den Kopf noch waschen zu wollen.

Mit dem Wochenende haben wir uns das spaßfreie Tief „Markus“ eingekauft. So regnet es am Wochenende häufig, teils anhaltend. Vor allem am Samstag weht noch starker Wind bei 7 Grad in Rinderfeld und 10 in Lauda.

Mehr zum Thema Wochenendwetter Frühling zickt weiter Mehr erfahren

Am Sonntag kann sich vormittags auf den Tauberhöhen sogar kurz Schnee beimischen, nachmittags wird es trotz letzter Schauer aber trockener. Teils zeigt sich sogar noch etwas Sonne bei verhaltenen 5 Grad in Boxberg und 8 in Weikersheim. In der Nacht zu Montag klar und frostig.

Sonne ist in diesem Frühling schon die halbe Miete, und die bekommen wir vor allem in der ersten Wochenhälfte öfter zu Gesicht. Dazu bleibt es meist trocken, die Temperaturen erreichen tagsüber aber meist nur 6 bis 11 Grad mit Ostwind, nachts bleibt es oft frostig.

Ab Gründonnerstag verschwimmen die Wettermodelle noch. Am wahrscheinlichsten ist, dass es eher trocken, teils wolkig und mit 7 bis 11 Grad nur verhalten mild bleibt. Aber auch neue Polarluftschübe mit Osterschnee sind noch nicht vom Tisch. Andreas Neumaier