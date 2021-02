Bad Mergentheim. Der für Hunde gefährliche Staupe-Virus breitet sich in der Region zunehmend unter Füchsen aus. In der Ratssitzung am Donnerstag sprach CDU-Mann Ulrich Gebert einen Vorfall mit einem kranken Fuchs in Wachbach an. Fraktionskollege und Kreisjägermeister Hariolf Scherer äußert sich im Folgenden zu den neuen Problemen.

AdUnit urban-intext1

Die Jäger der Kreisjägervereinigung Mergentheim machen sich demnach Sorgen. Scherer: „Der Fuchs hat bei uns keine natürlichen Feinde und sein Tisch ist reich gedeckt. Seine Streifzüge macht er nicht nur über das freie Feld, sondern auch in der Nähe zu Siedlungsgebieten.“ Durch das neue Wildtiermanagementgesetz wurde die Jagdzeit für den Fuchs deutlich eingeschränkt – die Folge war ein weiterer Anstieg der Fuchspopulation.

„Aber auch der vermehrter Welpenhandel mit osteuropäischen Staaten erhöht das Risiko einer Seucheneinschleppung. Illegale Importe nach oder durch Deutschland stellen für die häufig viel zu jungen, nicht ausreichend geimpften Welpen ein nachhaltiges Trauma dar“, so Scherer.

Bei der Staupe handele es sich um eine tödlich verlaufende Virusinfektion, die von Wildtieren wie Fuchs, Marder, Dachs, Waschbär, Wiesel und Iltis übertragen werde. Hauptüberträger dürften hier der Fuchs, aber auch die zunehmende Waschbär-Population sein. Da die erkrankten Wildtiere ihre Scheu verlieren, sind freilaufende Hunde besonders gefährdet, wenn sie Kontakt bekommen. Besteht kein ausreichender Impfschutz, endet die Krankheit oft tödlich. Deshalb raten Tierärzte dringend zur Staupe-Grundimpfung beziehungsweise Auffrischungsimpfung. Da die Krankheitserreger auch auf dem toten Tier noch tagelang weiterleben, müssen Hunde an der Leine geführt werden.

AdUnit urban-intext2

Wer tote oder verhaltensauffällige Tiere entdeckt, sollte den Jagdpächter, die Stadt oder die Polizei informieren. kjv/sabix