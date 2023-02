Wappensteine als Herrschaftszeichen

Bad Mergentheim. Wer hat die Bananen in das Wappen des Königs von Württemberg geschmuggelt? Wollte er sich damit für den blutigen Übergang Mergentheims an das Königreich Württemberg (1809) rächen? Wir wissen die Antwort nicht.

Das Wappen am Eingang zum äußeren Schlosshof unterscheidet sich grundsätzlich von den über 25 Wappen, die in Kirchen und an weltlichen Gebäuden über die Stadt verteilt zu sehen sind.

Zum einen, weil fast alle sonstigen Wappen vom Deutschen Orden sind und meistens von Hoch- und Deutschmeistern stammen. Und zum anderen, weil es eine Wappen-Annexion ist. Denn der Rahmen in Form von Trommeln, Kanonen, Speeren und Siegeszeichen zeigt, dass hier ursprünglich das Wappen eines Hochmeisters hing. Solche Rahmen sind für den Deutschen Orden typisch und man findet sie beispielsweise direkt nebenan in der Schlosskirche an den drei Wappen des Hochmeisters Clemens August von Bayern. Hier am Schlosshofeingang hatte 1780 Max Franz von Habsburg, der jüngste Sohn von Kaiserin Maria Theresia, sein Hochmeisterwappen angebracht. Der Rahmen blieb, die Herrschaft wechselte 1809 vom Deutschen Orden zum Königreich Württemberg. Die Kombination „Deutscher Orden- König von Württemberg“ ist einmalig, das Wappen ist also ein Unikat.

Das Vorgehen von König Friedrich I von Württemberg („der dicke Friedrich“), an diesem zentralen Ort sein Königswappen anzubringen, zeigt die Funktion von Wappen in früherer Zeit. Man demonstrierte damit nach Innen den Machtanspruch und nach Außen die politische Bedeutung, indem man Teile des Herrschaftsgebiets anhand ihrer Wappen aufzählte. Denn die vielen Wappen, die um den Herzschild (württembergische Hirschstangen und Stauferlöwen) angeordnet sind, bilden eine Mischung von neuen Erwerbungen und uralten Besitzungen.

Daher müssten anstelle der beiden bananenartigen Halbmonde Fische zu sehen sein, nämlich die Barben von Mömpelgard (Montbeliard).

Diese französischsprachige Grafschaft südlich von Belfort war von 1397-1796 im Besitz der Württemberger Herzöge. Möglicherweise wurden bei einer späteren Wappenerneuerung (1905, 1998) die Barben zu Bananen. Erst 1817 verschwanden sie zusammen mit dem ganzen Wappenplunder aus dem württembergischen Wappen, als mit König Wilhelm I eine neue Zeit anbrach: das Industriezeitalter. Übrig blieben nur die württembergischen Hirschstangen und der Hinweis auf die Staufer in Form der drei Löwen. Dieses neue Wappen findet man heute am nostalgischen Briefeinwurfkasten am Alten Rathaus.

Ursprünglich bestand das Schlosshofwappen aus Sandstein und wog rund zweieinhalb Tonnen. Da sich jedoch Teile lösten und sogar herunter fielen, nahm man es 1998 ab und lagerte es in der ehemaligen Versorgungskuranstalt (im Schlossvorhof neben dem Arsenal) ein. An dessen Stelle hängt jetzt ein Abdruck aus Kunstharz (Epoxid), angefertigt von der Bad Mergentheimer Restaurierungswerkstätte Eckert.

Die Reihenfolge der Wappen beginnt (vom Betrachter gesehen) rechts oben mit der Fahne der Pfalzgrafen von Tübingen. Dann folgen im Uhrzeigersinn die Barben der Grafschaft Mömpelgard (Montbeliard), das Deutschordens-Fürstentum Mergentheim, die Reichsstadt Schwäbisch Hall samt Reichsadler (stellvertretend für alle 1803 erworbenen Reichsstädte), die Stadt Bönnigheim (silberne Mondsichel), die Herrschaft Heidenheim („der Heide von Heidenheim“), die Schenken von Limpurg in Gaildorf („fränkischer Rechen“), die Reichssturmfahne der Stadt Markgröningen, eine Abtsmütze (Fürstpropstei Ellwangen, stellvertretend für alle 1803 erworbenen Klöster und Stifte) und schließlich die Rauten des Herzogtums Teck.

Das Wappen wird im Internet von Bernhard Peter („Heraldik - die Welt der Wappen“) ausführlich und exakt beschrieben, ebenso wie viele andere in Bad Mergentheim.