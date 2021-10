Wann wird der Windpark Realität?

Bad Mergentheim. Seit Jahren beschäftigt sich die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bad Mergentheim-Igersheim-Assamstadt mit dem neuen Teilflächennutzungsplan „Wind“. Im Mai wurde er verabschiedet. Jetzt muss formal nachgearbeitet werden.

Wann wird der Windpark in der festgelegten Konzentrationszone zwischen Dainbach, Althausen und Bobstadt Realität? Das fragte die Redaktion die Stadtverwaltung Bad Mergentheim und bekam von Pressesprecher Carsten Müller die folgende Auskunft: „Bei der Verabschiedung des Teilflächennutzungsplanes gab es einen kleinen Formfehler, der nur die Bekanntmachung der Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft betraf. Um ganz korrekt zu arbeiten, haben wir uns mit dem Regierungspräsidium (RP) darauf verständigt, den Antrag zurückzuziehen und ihn im Oktober noch einmal in die Beschlussrunde zu geben. Es gibt aber keinerlei inhaltliche Probleme mit dem Antrag – auch nicht vonseiten des RP. Nach einer Genehmigung hätten wir als Stadt den Teilflächennutzungsplan nur noch formal bekannt zu geben. Genehmigungsbehörde für konkrete Bauprojekte auf den Flächen – die nicht städtisch sind – wäre das Landratsamt mit der Unteren Naturschutzbehörde. In diesen Verfahren würde die Stadt angehört“, so Müller. sabix