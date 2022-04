Wanderung zum Industriepark Würth

Bad Mergentheim. Die zur Tradition gewordene Wanderung der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG findet am Samstag, 7. Mai, erneut statt. Wie auch im letzten Jahr erfolgt die Veranstaltung unter Einhaltung der 3G-Regelung sowie einer begrenzten Teilnehmerzahl. Nach einer Wanderung durch die beheimateten Wälder zum Industriepark Würth bekommen Kultur- sowie Geschichtsinteressierte einen Einblick hinter die Fassade der Würth Industrie Service. Abgerundet wird dies mit einer Führung durch die Ausstellung „Führungskultur rund um den Trillberg – einst und jetzt“ oder auch „Einblicke in die Geschichte der Panzerentwicklung“. Der Treffpunkt aller Interessenten ist um 12.15 Uhr am Würth-Shop im Ried in Bad Mergentheim. Um 16 Uhr geht es zurück nach Bad Mergentheim, wobei daran anknüpfend der Abschluss der Veranstaltung geplant ist. Anmeldungen bis 2. Mai über: Stadt Bad Mergentheim, Tourist-Information, Telefon 07931/574815, Fax 574901, tourismus@bad-mergentheim.de.

