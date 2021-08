Wanderung mit Museumsbesuch

Bad Mergentheim. Die zur Tradition gewordene Wanderung der Würth Industrie Service GmbH & Co KG zur Firmenzentrale auf den Drillberg findet am Freitag, 8. Oktober, statt. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der drei G’s, sprich geimpft, genesen oder getestet, definierter Hygiene- und Abstandsregeln sowie einer begrenzten Teilnehmerzahl statt. Nach einer Wanderung durch die heimischen Wälder zum Industriepark Würth lässt einer der größten Arbeitgeber der Region so-wohl Kultur- als auch Geschichtsinteressierte hinter seine Fassade blicken. Die Möglichkeit, an einer der Führungen durch die Ausstellungen „Führungskultur rund um den Trillberg – einst und jetzt“ sowie „Einblicke in die Geschichte der Panzerentwicklung“ teilnehmen zu können, rundet das Konzept der Veranstaltung ab. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist um 12.30 Uhr am historischen Marktplatz in Bad Mergentheim. Für 16.15 Uhr ist die einstündige Rückwanderung sowie der Abschluss der Veranstaltung geplant. Anmeldungen können bis 4. Oktober erfolgen über: Stadt Bad Mergentheim, Tourist-Information, Marktplatz 1, Telefon 07931/574815, tourismus@bad-mergentheim.de.

