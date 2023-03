Waisenstraße in Bad Mergentheim bis Juni voll gesperrt

Bad Mergentheim. „Wegen Aufgrabungsarbeiten muss die Bad Mergentheimer Waisenstraße ab Montag, 27. März, voll gesperrt werden“, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. . Eine Einfahrt sei damit weder von der Seegartenstraße aus möglich, noch von der Kreuzung Würzburger Straße/ Wachbacher Straße aus. Die Arbeiten werden abschnittsweise durchgeführt. Auch der Durchgangsverkehr für Fußgängerinnen und Fußgänger ist nicht möglich. Der Fußverkehr von und zur Berufsschule wird aus südlicher Richtung kommend über den Verbindungsweg entlang der Schule (Wachbacher Straße 42) geleitet. Aus nördlicher Richtung kommend wird der Fußverkehr über die Seegartenstraße geleitet. Umfahren wird die Vollsperrung über Wachbacher Straße und Seegartenstraße. Anliegerverkehr soll nach Möglichkeit gewährleistet bleiben, in jedem Fall fußläufig. Die Einschränkung besteht laut Stadtverwaltung voraussichtlich bis Anfang Juni.

