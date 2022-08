Wahlkampf läuft an

Heidelberg. Am 6. November – oder vielleicht im zweiten Wahlgang am 27. November – wird in Heidelberg der neue Stadtchef beziehungsweise die neue Stadtchefin gewählt. Noch plätschert der Wahlkampf eher sachte im Stadtleben.

Zur sommerlichen Hitze passend rückt der Neckar ins Zentrum der ersten Veranstaltungen. Eine Frau und vier Männer haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen: Neben Amtsinhaber Eckart Würzner erklärten sich: Theresia Bauer (Grüne), bis 25. September noch baden-württembergische Wissenschaftsministerin, sowie die Heidelberger Stadträte Sören Michelsburg (SPD), Bernd Zieger (Die Linke) und Björn Leuzinger (Die Partei).