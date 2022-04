Wahlbeteiligung von 25 Prozent ist nötig

In Bad Mergentheim ist am Montagabend der Wahlausschuss für die Jugendgemeinderatswahl 2022 zusammengetreten. Die Mitglieder haben alle 13 Bewerbungen für das Gremium zugelassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bad Mergentheim. In der von Oberbürgermeister Udo Glatthaar geleiteten Sitzung wurden alle eingegangenen Bewerbungen geprüft. Die erforderliche Mindestanzahl von 10 Kandidaturen war bereits in der regulären Frist zusammengekommen, drei weitere folgten während der Verlängerung. Alle erfüllen die Kriterien, um für den neuen Jugendgemeinderat der Großen Kreisstadt zu kandidieren.

Bunte Mischung

Somit votierten OB Udo Glatthaar und die stimmberechtigten Wahlausschuss-Mitglieder Alexander Hay (CDU), Corvin Schmid (Grüne), Franz Imhof (Freie Wähler) und Jordan Murphy (SPD) einstimmig für die Zulassung. Der Wahlausschuss bedankte sich für die Bereitschaft der jungen Leute, Verantwortung zu übernehmen und lobte die gute Mischung aus Bewerberinnen und Bewerbern, die einen bunten Querschnitt aus verschiedenen Altersgruppen, aus Kernstadt und Teilorten sowie aus unterschiedlichen Bad Mergentheimer Schulen bilde. Der Jugendgemeinderat wird von allen 14- bis 18-Jährigen aus Bad Mergentheim am Mittwoch, 11. Mai, gewählt. Die Wahl findet nicht nur in den Schulen statt, sondern ist auch im Neuen Rathaus möglich. Derzeit werden Wahlbenachrichtigungen und Stimmzettel gedruckt, berichtete Melanie Baumann, Sachgebietsleiterin Zentrale Dienste. Damit ein neuer Jugendgemeinderat gebildet werden kann, ist eine Wahlbeteiligung unter den 1382 wahlberechtigten Jugendlichen von mindestens 25 Prozent erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Jugendgemeinderat hat zehn bis 14 Sitze. Somit haben alle zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber die Chance, in das Gremium einzuziehen. Die Stadt ruft alle Jugendlichen zur Teilnahme an der Wahl auf. Demnächst werden auf der städtischen Internetseite auch noch Steckbriefe eingestellt, in denen die Kandidatinnen und Kandidaten sich und ihre Ziele vorstellen.

Aus der Kernstadt kandidieren Anna Formuliant (15 Jahre, Deutschorden-Gymnasium), Emely Helwer (16 Jahre, Kopernikus-Realschule), Luca Hentschel (15 Jahre, Eduard-Mörike-Schule), Fabian Jochum (14 Jahre, Deutschorden-Gymnasium), Felix Joeres (18 Jahre, Kaufmännische Schulen), Nikolas Reuss (15 Jahre, Deutschorden-Gymnasium) und Luis Willich (17 Jahre, Deutschorden-Gymnasium).

Aus den Stadtteilen kandidieren Hanna Haaf (Edelfingen, 14 Jahre, Kopernikus-Realschule), Josua Landwehr (Stuppach, 18 Jahre, Wirtschafts-Gymnasium), Matteo Lehle (Löffelstelzen, 14 Jahre, Kopernikus-Realschule), Louis Rothenfels (Hachtel, 17 Jahre, Deutschorden-Gymnasium), Mirjam Ulshöfer (Edelfingen, 17 Jahre, Berufliche Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung) und Clara Widmayer (Neunkirchen, 14 Jahre, Deutschorden-Gymnasium). stv

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3