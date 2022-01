Wärmende Gewürze

Bad Mergentheim. Um Gewürze, die wärmen und das Immunsystem stärken, geht es in einem Nachmittagsseminar, das am Samstag, 29. Januar, im Katholischen Gemeindehaus in Igersheim stattfindet.

Gerade die Winterzeit mit ihren kalten und dunklen Tagen, fordert Gesundheit und Psyche enorm. Wie man sich aus der Natur und Pflanzenwelt Unterstützung holen und sich mit wohltuend wärmenden Kräutern und Gewürzen kräftigen kann, darüber referiert die Kräuterpädagogin Luise Denninger an diesem Nachmittag.

Bei der Veranstaltung wird es auch darum gehen, wie man die natürlichen Gesundheitshelfer selbst zubereitet. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr und dauert zirka zwei Stunden.

