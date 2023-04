Wachbacher Straße wird Baustelle

Bad Mergentheim. Wegen der laufenden Arbeiten für ein neues Regenüberlaufbecken am Berufsschulzentrum muss die Wachbacher Straße ab Mittwoch, 3. Mai, auf einem längeren Teilstück (Hausnummer 14 bis 20) halbseitig gesperrt werden. Neben dem um einen Tag verschobenen Beginn der Sperrung musste auch die Umleitung und Verkehrsregelung noch einmal gegenüber der ursprünglichen Ankündigung modifiziert werden: Der stadtauswärts fahrende Verkehr wird aus Richtung Mittlerer Graben kommend in Richtung Schwäbisch Hall fahrend zweistufig umgeleitet: entweder nach links über die Igersheimer Straße/ Deutschordenstraße und Schwimmbadkreuzung oder weiträumiger von Norden her bereits über die Westumgehung. Lediglich der aus Richtung Igersheim kommende Verkehr kann links in die Wachbacher Straße einfahren und diese über die Gegenfahrbahn stadtauswärts befahren.

Der stadteinwärts fahrende Verkehr wird grundsätzlich über die B 290 (Westumgehung) umgeleitet und fährt über die Schillerstraße in die Stadt hinein. Diese Umleitung wird aus allen Richtungen entsprechend beschildert. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle passieren.

Die Sperrung mit den genannten Umleitungen besteht voraussichtlich bis Freitag, 30. Juni. stv