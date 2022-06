Wachablösung an der Spitze

Vorbachzimmern. Nach zehn Jahren gibt es einen Führungswechsel bei der Feuerwehr in Vorbachzimmern. Erich Bender hatte seinerzeit die Führung der Abteilung von Eberhard Frank übernommen mit er Aussage, für eine Übergangszeit von einer Wahlperiode zur Verfügung zu stehen.

Vor fünf Jahren wurde dann etwas überraschend kurzfristig die Neuwahl des Abteilungskommandaten auf die Tagesordnung gesetzt. In der Kürze der Zeit konnte die Nachfolge damals nicht geregelt werden, so dass Bender sich nochmal zur Verfügung stellte.

Vor der aktuellen Abteilungsversammlung war nun endgültig klar, dass ein Generationswechsel ansteht. Mit Gerd Frank wurde der bisherige stellvertretende Abteilungskommandant zum neuen Chef der Ortswehr gewählt. Sein neuer Stellvertreter ist Andreas Mohr. Den Abteilungsausschuss vervollständigen Markus Thorwarth, Christoph Murr und Florian Schmidt. Sie ersetzten neben dem ausscheidenden Kommandanten auch den bisherigen Schriftführer Andreas Hauf.

Die Kasse wurde bisher vom neuen stellvertretenden Kommandanten geführt. Diese beiden Posten werden, wie es bei der Feuerwehr geregelt ist, vom neuen Abteilungsausschuss in seiner ersten Sitzung besetzt. Bevor es jedoch zur Wahl der neuen Führung kam, waren die Berichte der Funktionsträger zu erstatten und die Entlastung zu erteilen. Aufgrund der Pandemie hatte seit zwei Jahren keine Versammlung mehr stattgefunden. Erich Bender ging auf die seitherigen Vorkommnisse ein. Es war unter anderem ein Kleinbrand in Vorbachzimmern bekämpft worden und zur Unterstützung der Stützpunktwehr waren die Vorbachzimmerner Feuerwehrleute bei Bränden in Herrenzimmern und Streichental im Einsatz. Ölspuren etwa auf er L1001 waren ebenfalls mit Hilfe der Abteilung bekämpft worden.

Das ist natürlich im Vergleich zu einer Stützpunktwehr ein überschaubares Einsatzgeschehen. Aber wenn der Alarm raus ging, waren die Vorbachzimmerner immer mit als erste vor Ort, um die jeweilige Einsatzleitung zu unterstützen.

Sehr erfreulich ist die Zahl der neuen Mitglieder. Die Anzahl der aktiven Feuerwehrleute im Dorf stieg im Berichtszeitraum um fünf auf 34. Die Berichte des Schriftführers, des Kassierers und der Kassenprüfer ließen keine Zweifel am ordnungsgemäßen Geschehen in der Abteilung aufkommen, so dass die Entlastung unter der Leitung des Ortsvorstehers Gerhard Hauf einstimmig erfolgte. Der betonte in seinem Grußwort die Bedeutung der Feuerwehr und des freiwilligen Einsatzes der Mitglieder und wünschte ihnen, dass sie immer gesund von ihren Einsätzen zu ihren Familien zurückkehren mögen.

Natürlich wies er auch auf das anstehende Dorffest am 3. Juli hin, an dem sich auch die Feuerwehr mit Unterstützung aus Niederstetten beteiligt.

Viele Neuregelungen

Nachdem für die Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Niederstetten keine Versammlung stattfinden kann, weil es einfach keinen Raum gibt, der alle Kameraden unter Einhaltung der für die Feuerwehr gültigen Abstands- und Sicherheitsregeln aufnehmen könnte, erstattete der Kommandant der Gesamtwehr Oliver Käss seinen ausführlichen Bericht über die Ereignisse der vergangenen beiden Jahre.

Es war beeindruckend, wie viele Verordnungen, Besprechungen, Neuregelungen wöchentlich und teilweise täglich auf die Führung selbst einer überschaubaren Einheit wie der Wehr einer Kleinstadt in diese Zeit zugekommen sind.

Da ist es kein Wunder, dass der Stützpunktkommandant mit über 1500 Stunden fast so viel Zeit in seine Führungsarbeit investieren musste, wie ein normaler Angestellter in seinem Betrieb jährlich arbeitet.

Die neue Abteilungsführung in Vorbachzimmern will nun wieder an die Zeit vor Corona anknüpfen, als durch regelmäßige interessante Aufgabenstellungen der Übungsbesuch äußerst zufriedenstellend ausgefallen war.