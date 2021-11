Bad Mergentheim. Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr wird es im August 2022 eine Neuauflage des Fantasy-Festivals „Annotopia“ in Bad Mergentheim geben. Der Vorverkauf ist angelaufen. „Das ist ein schönes Signal, gerade in diesen Tagen, wo wieder so viel Unsicherheit rund um das Thema Veranstaltungen besteht“, sagt Bad Mergentheims Kulturamtsleiter Kersten Hahn. „Die Vorfreude auf Annotopia im nächsten Sommer ist von diesen aktuellen Herausforderungen ungetrübt und ein echter Lichtblick.“

