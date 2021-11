Vortragsabend zum Totentanz

Bad Mergentheim. Ein Bildvortrag über den Bad Mergentheimer Totentanz findet am Mittwoch, 10. November, im Katholischen Gemeindehaus statt. Die aus dem Jahr 1885 stammende Bilderfolge kann man in der sechseckigen Friedhofskapelle St. Michael auf dem alten Friedhof in Bad Mergentheim sehen. Aufgebaut ist sie wie eine Art Krimireihe. Der Regisseur ist der Maler, Bildhauer und Architekt Tobias Weiß. Lore Groth-Faninger analysiert am Vortragsabend die verschiedenen Episoden der Krimireihe aus künstlerischer Sicht, Andreas Steffel erläutert Inhalte und Hintergründe der zugrundeliegenden biblischen Texte. Der Vortrag, der von der Katholischen Erwachsenenbildung veranstaltet wird, beginnt um 19.30 Uhr. Um eine Spende wird gebeten. Anmeldung: Telefon 07931 / 9689743; E-Mail keb.mergentheim@drs.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1