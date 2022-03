Vortrag zu Sport und Bewegung bei Krebs

Bad Mergentheim. Die positive Wirkung von Sport und Bewegung auf Menschen mit Tumorerkrankungen ist durch wissenschaftliche Studien belegt. So kann sportliche Betätigung etwa dazu beitragen, die Nebenwirkungen von Therapien bei Krebspatienten zu reduzieren. In einem Online-Vortrag aus der Reihe „Caritas im Dialog“ bietet das Onkologische Zentrum Tauberfranken (OZT) am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim am Donnerstag, 7. April um 18 Uhr, Infos über das Thema „Sport und Bewegung bei Krebs“ an. Dessen Leiter, Dr. Edgar Hartung, zeigt auf, wie sich Sport auf den Heilungsprozess bei Tumorpatienten auswirken kann. Im Anschluss steht Dr. Hartung für Fragen zur Verfügung. Diese können vorab per E-Mail gestellt werden an veranstaltung@ckbm.de.

Anmeldung bis 5. April an die genannte E-Mail Adresse, der Teilnahmelink geht angemeldeten Personen am Vortag der Veranstaltung per E-Mail zu. ckbm

