Vortrag und Musik zu Johann Sebastian Bach

Bad Mergentheim. Bei spannenden Vorträgen in das Leben und Wirken großer Komponisten eintauchen und dabei auch ihrer Musik lauschen – das wird bei einer neuen Veranstaltungsreihe in Bad Mergentheim möglich. Am Donnerstag, 30. September, steht der nächste Termin an. Dann dreht sich alles um Johann Sebastian Bach.

Für die Reihe arbeitet die Volkshochschule als Hauptveranstalter mit dem Deutschorden-Gymnasium (DOG), der Jugendmusikschule und der Buchhandlung Moritz und Lux zusammen. Das Konzept: In einer ganz neuen Form werden namhafte Komponisten vorgestellt. Dazu hält Dr. Roman Salyutov einen audiogestützten Impulsvortrag. Der Referent ist ein junger Konzertpianist, Dirigent und Musikwissenschaftler aus Bergisch Gladbach bei Köln. Er ist mit Konzerten weltweit unterwegs, leitet selbst mehrere Orchester und ist Organisator verschiedener Kulturprojekte.

Nach einer kurzen Pause folgt auf seinen Vortrag ein Solokonzert, bei dem verschiedene Werke des jeweiligen Komponisten als Klavierstücke erklingen. Veranstaltungsort ist die Aula des DOG.

Am Donnerstag, 30. September, geht es weiter mit Johann Sebastian Bach (1685 -1750). Nicht jeder Komponist kann von sich sagen, dass sich mit ihm der Anfang einer neuen Ära in der Musik verbindet – Bach gehört zu den wenigen Auserwählten.

Trotz der religiösen Ausrichtung seiner Musik, die sich vor allem in seinen Passionen, dem Weihnachtsoratorium und der Hohen Messe zeigt, lässt sich ihr Einfluss bei jedem weiteren Komponisten nachverfolgen. Nach seinem Tod für eine Weile in Vergessenheit geraten, wurde Bachs Musik durch den jungen Felix Mendelssohn wiederentdeckt und nimmt seitdem einen festen Platz im konzertanten und kirchlichen Leben ein.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr; keine Abendkasse). Interessierte sollten sich unter Telefon 07931 / 57-4300 oder per E-Mail (vhs@bad-mergentheim.de) anmelden. Mehr Informationen: www.vhsmgh.de. stv