Vortrag über „Diabetes & Corona“

Bad Mergenteim. Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe Bad Mergentheim treffen sich an diesem Montag, 4. Oktober, um 19 Uhr im Hörsaal 1 der Diabetes Klinik in Bad Mergentheim. Referent des Abends ist Prof. Dr. med. Thomas Haak, Chefarzt der Klinik, zum Thema „Diabetes & Corona“. Hierzu sind alle am Thema Interessierte und auch die Mitglieder der Diabetes Selbsthilfegruppen Tauberbischofsheim und Wertheim willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es wird gebeten den Nebeneingang der Klinik zu benutzen. Die Coronaregeln sind selbstverständlich zu beachten. Im Anschluss an das Referat sind Fragen an den Referenten sowie der Gedankenaustausch untereinander möglich und gewünscht.