Vorstand hat sich neu aufgestellt

Bad Mergentheim. Der Verein der Gartenfreunde wählte bei seiner Hauptversammlung einen neuen Vorstand. Berichte und Ehrungen waren weitere Tagesordnungspunkte. Nach dem Totengedenken lobte die Vorsitzende Gisela Mauritz die Vorstandskollegen für deren Unterstützung in verschiedenen Bereichen. Die Corona-Pandemie habe auch den Ablauf im Verein beeinflusst, am stärksten durch den Wegfall von Veranstaltungen.

Die Mitgliederbetreuung sei vor Ort in üblichem Rahnen weitergeführt worden. Als sehr hilfreich habe sich die Arbeit der Obleute erwiesen. Ihre Dienste seien bei der Einführung neuer Pächter wichtig. Sie vermittelten mit ihrem Wissen die Regeln für eine umweltschonende Bewirtschaftung der Parzellen. Schriftführer Rainer Gruber verlas das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung.

Großen Wert legt man im Verein auf die Durchführung von Gartenbegehungen. Gerade in Zeiten, in denen die Gefahren und Probleme für die Umwelt für jeden sichtbar seien, ist der Wert von Gärten, Grünanlagen und naturbelassenen Flächen deutlich gestiegen. Sie trügen dazu bei, das ökologische Gleichgewicht durch den Erhalt und die Pflege vorhandener Naturflächen in Balance zu halten. Auf der Berücksichtigung dieses Umweltgedankens sind auch die Ziele und Aufgaben des Vereins ausgerichtet.

Im Februar 2020 wurde in einer außerordentlichen Sitzung der Bezirksverband der Gartenfreunde Main-Tauber-Kreis neu formiert. Dieser ist Mitglied im Landesverband. Die Nachfrage nach Gartenland sei nach wie vor groß, so dass derzeit alle Gärten verpachtet sind. Kündigungen seien überwiegend alters- und krankheitsbedingt erfolgt.

Den Kassenbericht trug – exakt gegliedert – Meinrad Fischer vor. Revisor Robert Heckmann, der zusammen mit Friedel Odenbreit die Kassenprüfung vorgenommen hatte, bestätigte eine beanstandungsfreie Buchführung. Nach den Berichten erfolgte die Entlastung der Verantwortlichen, die einstimmig ausfiel. Danach fand die Wahl des Vorstandes statt. Als Wahlleiter fungierte Viktor Scholz.

Vorsitzende Gisela Mauritz stellte ihr Amt nach 19 Jahren im Vorstand zur Verfügung. Meinrad Fischer gab den Posten als Kassier nach zwölf Jahren ab. Rainer Gruber, Schriftführer seit 1975, trat nicht mehr zur Wahl an.

Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Durch einstimmiges Votum wurde Waldemar Naumann zum neuen Vorsitzenden gewählt. Dieser hatte bisher das Amt des 2. Vorsitzenden inne. Sein Amt füllt jetzt Dennis Eberle aus. Kai Seitz wurde zum Kassier gewählt und Emilia Seitz zur Schriftführerin.

Kassenprüfer sind Ralf Klein und Viktor Scholz, nachdem Robert Heekmann und Friedel Odenbreit seit 2009 als Revisoren tätig waren. Mit der Ernennung zu Ehrenmitgliedern würdigte der Verein die Arbeit von Gisela Mauritz und Rainer Gruber. rg

