Vorstand hat sich deutlich verjüngt

Entspannte Stimmung herrschte in der Edelfinger Turnhalle anlässlich der Hauptversammlung des Schützenvereins Edelfingen, obwohl die Wahlen größere Veränderungen im erweiterten Vorstand mit sich brachten.

Edelfingen. Die benachbarte Turnhalle hatte man deshalb ausgewählt, um die geltenden Corona-Verordnungen korrekt einhalten zu können. Vorsitzender bleibt Erich Spitznagel, der mit einer deutlich verjüngten Mannschaft in die kommenden Jahre geht.

Und die entspannte Stimmung herrschte auch, weil trotz der durch die Pandemie bedingten Erschwernisse der Schützenverein Edelfingen (SVE) wieder auf ein sportlich erfolgreiches Jahr zurückblicken kann (siehe Bericht unten). Denn bei den sportlichen Aktivitäten, die dennoch stattfanden, überzeugten die Aktiven des Vereins einmal mehr bei Meisterschaften auf Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene durch hervorragende Ergebnisse und gute Platzierungen.

Vorsitzender Erich Stapf wollte keinen der erfolgreichen SV-Akteure herausheben, denn die großartigen Erfolge basierten auf einer kompakten Leistungsdichte im Verein, wozu zahlreiche Betreuer und Trainer beitragen. Stapf freute sich, dass neben den Mitgliedern auch Ortsvorsteher Detlef Heidloff gekommen war. Dieser würdigte die Erfolge des Schützenvereins. Die seien möglich, „weil es im Verein einfach stimmt“. Der SVE sei „eine wichtige Stütze des sportlichen und kulturellen Lebens in Edelfingen“. Es sei erfreulich, dass der Verein im bisherigen Verlauf der Pandemie keinen erkennbaren Schaden genommen habe, was auch auf die umsichtig agierende Vereinsführung zurückzuführen sei. Er hoffe, dass bald wieder Normalität einkehren möge, damit die Erfolge der Edelfinger Schützen auch künftig eine Bereicherung und zugleich eine tolle Werbung für den Bad Mergentheimer Stadtteil sein können. Der gegenwärtigen Situation geschuldet, fielen die Rechenschaftsberichte des Vorsitzenden und des Schriftführers sehr kurz aus. Alle geselligen Aktivitäten waren komplett abgesagt worden und auch die sportlichen Aktivitäten waren sehr eingeschränkt. Kurz auf den seit dem 1. Januar 2022 nicht mehr existierenden Schützenbezirk Hohenlohe eingehend, stellte Stapf erfreut fest, dass sich die SVEler Wolfgang Ulshöfer und Steffen Hess durch das Erringen der Bezirkskönigswürde in den Disziplinen Bogen und Zimmerstutzen einen Platz in der Historie des Bezirks gesichert haben, als letzte königlichen Würdenträger vor der Auflösung. Stapf sicherte sich die Würde des 1. Ritters der Disziplin Zimmerstutzen. Der Verein werde sich beim Landesverband darum bemühen, die Königsketten als Dauerleihgaben im Schützenhaus ausstellen zu können.

Die Berichterstattung des Sportwarts aufgrund er zahlreichen Erfolge sehr umfangreich, obwohl er sich auf einige wesentliche Punkte beschränkte. Die vollständigen Ergebnisse sind auf der Homepage des SV Edelfingen (sv-edelfingen.schuetzenkreis-mergentheim.de) einzusehen.

Peter Spitznagel dankte seinen Mitstreitern und hier besonders Frieder Bauer, dem Vorstand und nicht zuletzt den Schützen, die so wunderbar mitgezogen hätten. Kassier Manfred Freund konnte eine ausgeglichene Kassenlage vorweisen, der Verein stehe auf einem gesunden finanziellen Fundament.

Die Kassenprüfer Elmar Rupp und Herbert Ehrlich attestierten dem Kassier eine vorbildliche Buch- und Kassenführung, so dass Entlastung zu empfehlen sei. Diese nahm der Ortsvorsteher vor und wurde einstimmig erteilt.

Die folgenden Wahlen (Wahlleiter Detleff Heidloff) waren im Nu abgehandelt (siehe Infobox), da im Vorfeld alle Personalien geklärt werden konnten. In diesen Zusammenhang betonte Vorsitzender Erich Stapf den großen Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Obwohl eine Reihe neuer Funktionsträger gefunden werden musste, habe er von allen seinen Wunschkandidaten spontane Zusagen erhalten, Verantwortung im Verein zu übernehmen. In dieser großen Bereitschaft sehe er ein positives Zeichen in puncto Kameradschaft und für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Schützenvereins Edelfingen. An die scheidenden Funktionsträger ging ein Dank für ihr teilweise langjähriges Engagement für den Verein.

Am Ende einer harmonisch verlaufenen Hauptversammlung, nahm der Vorsitzende noch einige Ehrungen für langjährige Vereinstreue und Verdienste vor.