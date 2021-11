Vorstand des Fördervereins komplett im Amt bestätigt

Edelfingen. Vor kurzem fand die Mitgliederversammlung des Fördervereins der Grundschule Edelfingen statt. Gegründet 2004 hat sich der Verein die Förderung der Erziehung und Bildung durch ideelle und finanzielle Förderung der Arbeit an der Grundschule Edelfingen zum Ziel gesetzt.

Der Vorsitzende Jörg Reutter begrüßte die Mitglieder im Bürgersaal in Edelfingen und gab einen Rückblick auf die Arbeit des Fördervereins im vergangenen Schuljahr. Durch die Corona-Pandemie und verbundene Schulschließungen in den Zeiten der Lockdowns gab es kaum Aktivitäten des Fördervereins, ebenso konnten wenig Spenden akquiriert werden. Lediglich einen Schulausflug vor den Sommerferien in den Wildpark konnte man den Kindern ermöglichen und die Kosten übernehmen.

Die Mitgliederzahl des Fördervereins ist stabil und finanziell ist der Verein gut aufgestellt. Man ist sich einig, die Schule nach dem Umzug in das umgebaute Gebäude finanziell bei diversen Anschaffungen zu unterstützen. Derzeit ist die Schule noch in den Ausweichcontainern in Bad Mergentheim untergebracht während das Schulgebäude in Edelfingen grundlegend renoviert wird. Der Umzug ist Ende des Schuljahres 2021/22 geplant.

Nach der Entlastung des Vorstandes standen die turnusmäßigen Wahlen an. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder wurden von der Mitgliederversammlung einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Jörg Reutter (Vorsitzender), Ingo Hübner (zweiter Vorsitzender), Stefan Frey (Kassierer), Marlen Möbius (Schriftführerin) sowie die drei Beiräte Detlef Heidloff, Frank Kroh und Thomas Scherer.

Für das kommende Jahr plant man, die Schule wieder bei Aktivitäten zu unterstützen. fv