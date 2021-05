Bad Mergentheim. Darmkrebs ist die häufigste Krebserkrankung, die sowohl Männer als auch Frauen betrifft. Je früher ein Tumor entdeckt wird, umso besser sind die Heilungschancen. Während der Corona-Pandemie haben allerdings viele Menschen Vorsorgeuntersuchungen aufgeschoben oder nicht wahrgenommen – oft aus Sorge vor einer möglichen Corona-Infektion. „Aus medizinischer Sicht ist das nicht zu empfehlen. Gerade bei Darmkrebs ist die frühzeitige Vorsorgeuntersuchung zentral wichtig“, betont Prof. Dr. Peter Baier, Leiter des Darmzentrums am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim. “ In seinem Online-Vortrag „Darmkrebs: Vorsorge ist möglich“, am Donnerstag, 10. Juni, um 18 Uhr, geht Prof. Dr. Baier auf die Möglichkeiten der Vorbeugung und Früherkennung ein. Im Anschluss stellt Oberarzt Dr. Werner Vey, Facharzt für Innere Medizin, den Ablauf einer Darmspiegelung vor. „Darmkrebs ist heilbar, wenn er frühzeitig erkannt wird“, unterstreicht der Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie Prof. Dr. Baier. Er rät daher allen Männern und Frauen, regelmäßig die Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Wie eine Vorsorge-Koloskopie abläuft und was dabei zu beachten ist, erläutert Oberarzt Dr. Vey. Er geht in seinem Vortrag auch auf die Vorteile und möglichen Risiken einer Darmspiegelung ein. Die beiden Fachärzte arbeiten bei der Diagnose und Therapie von Darmkrebs im zertifizierten Darmkrebszentrum am Caritas-Krankenhaus eng zusammen. Im Anschluss beantworten sie Fragen der Teilnehmer. Die Moderation übernimmt Privatdozent Dr. Andre Ignee, Leiter der Sektion Gastroenterologie (Magen- und Darmerkrankungen) im Caritas-Krankenhaus. Interessierte können ihre Fragen zum Thema auch vorab per E-Mail an die Referenten schicken. E-Mail-Adresse: veranstaltung@ckbm.de

