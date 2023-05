Vorsitzender Helmut Schmeißer im Amt bestätigt

Markelsheim. Zum 25. Mal trafen sich die Vereinsmitglieder zur Hauptversammlung des Vereins Kung Shou Kampfkunst in der Weinstube Lochner in Markelsheim. Zu den anstehenden Wahlen begrüßte Ortsvorsteherin Claudia Kemmer die Anwesenden und bedankte sich beim Verein für das Einbringen ins Ortsgeschehen. Eine gute Harmonie im Verein und engagierte Leute seien nötig. Dies beizubehalten wünscht sie dem Verein für die nächsten Jahre.

Es schlossen sich Neuwahlen an, die sehr reibungslos durchgeführt wurden. Der Posten des Kassierers konnte neu besetzt werden, nachdem Martina Käfig nach beachtlichen 20 Jahren den spitzen Bleistift weitergab. Für diese besondere Leistung im Ehrenamt erhielt sie großen Applaus, verbunden mit einem Dankespräsent.

Der wiedergewählte erste Vorsitzende Helmut Schmeißer hob mit einem wehmütigen und einem dankbaren Auge diese Leistung der tadellosen jahrzehntelangen Kassenführung ausdrücklich hervor. Neu zur Kassiererin wurde Heike Hauschild gewählt. Die weiteren wiedergewählten Vorstandsmitglieder sind: Zweiter Vorsitzender Steffen Otremba, Schriftführer Jürgen Blau, Koordinatorin Ingrid Schmeißer. Beisitzer sind: Angela Wenger-Maninger, Kathrin Schneider und Matthias Rupp.

25 Jahre dabei

Zur Jubiläums-Hauptversammlung durften drei Mitglieder die Ehrung für 25-Jahre Vereinszugehörigkeit entgegennehmen: Ilse Ruck, Rudi Kemmer und Uli Ehrmann.

Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Heike Hauschild, Jochen Trenten, Angelika Wenger-Maninger.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Lennard Borst, Paul Fries, Martin Kuhnhäuser, Laura Menth, Claudia Muhler und Ute Frank den Vereinskrug mit individuellem Spruch.

Als herausragenden Ereignis im abgelaufenen Vereinsjahr ist die Jubiläumsfeier: „25 Jahre Kung Shou Kampfkunst“ allen noch gut in Erinnerung. Weitere Aktivitäten wie der Kung-Fu-Intensivlehrgang in Gunzenhausen, aber auch die Weihnachtsfeier durften die Anwesenden in einer vertonten Bilderschau Revue passieren lassen. Mit dem guten Verlauf der Hauptversammlung zeigte sich Helmut Schmeißer zufrieden. Er wünschte sich in seinem Schlusswort wieder mehr Übungsfleiß und dankte den Co-Trainern für ihr Engagement.