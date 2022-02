Vorsitzende Anna Hansen-Peter bleibt im Amt

Bad Mergentheim. Turnusmäßig traf sich der Ortsverband der FDP und wählte satzungsgemäß einen neuen Vorstand.

Die amtierende Vorsitzende Anna Hansen-Peter, die nach dem Tod von Prof. Tittor die Führung des Ortsverbandes übernommen hat, begrüßte die anwesenden Mitglieder und Gäste anderer Ortsverbände. Besonders erfreut zeigte sich Hansen-Peter über die zahlreichen Neueintritte von vor allem jungen Menschen.

Für den neuen Vorstand des Ortsverbands Bad Mergentheim kandidierten mit Mirwais Wafa und Florian Wagner seit langer Zeit wieder zwei jugendliche Mitglieder. Mit der anstehenden Wahl des neuen Vorstandes bezeichnete Anna Hansen-Peter das Zusammenspiel des Wissens der langjährig Erfahrenen mit den Energien der jugendlichen Vor-standsmitglieder als „Aktion Verjüngung“.

Jürgen Vossler, Kreisrat, Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister aus Weikersheim, übernahm die Wahlleitung. Er gab vorab einen kurzen Rückblick auf das politische Jahr 2021, das für die FDP äußerst erfolgreich gewesen sei. Sowohl die Landtags- als auch die Bundestagswahl sowie die große Zahl an Neumitgliedern zeigten, dass wieder mehr Lebendigkeit und Liberalismus gefragt seien.

Einstimmig haben die Anwesenden Anna Hansen-Peter zur neuen Ortsvorsitzenden gewählt. Stadtrat Prof. Dr. Springorum gratulierte Hansen-Peter und bedankte sich mit einem Blumenstrauß für ihr bisheriges Engagement und wünschte ihr für die kommende Amtszeit viel Erfolg, wobei er daran angesichts ihres bisherigen Einsatzes keinen Zweifel habe. Zum stellvertretenden Ortsvorsitzenden wurde – ebenfalls einstimmig – der junge Student der Politologie Mirwais Wafa gewählt. Er studiert Politikwissenschaft im Master an der Uni Bamberg. Weiterhin wurden gewählt: Pressewart Norbert Patzner, Social Media Florian Wagner, Beisitzer: Kreisrat Jürgen Vossler, Prof. Dr. Hans-Werner Springorum, Rolf Hammer, Hans Bauer, Artur Schmidt und Marc Weber.

Mirwais Wafa brachte in einem Referat die Aktivitäten des Ortsverbandes im vergangenen Jahr in Erinnerung. Auch er ging auf die Neueintritte ein und meinte, „nicht alle jungen Menschen denken grün“. Nur mit einer lebendigen und leistungsfähigen Wirtschaft können auch Ziele wie Umweltschutz oder soziale Gerechtigkeit erreicht werden. Jede einseitige Betonung eines Ziels führe in die Sackgasse. Wafa berichtete von den zahlreichen Wahlkampfauftritten mit den FDP-Kandidaten Stefan Brauer und Timo Breuninger sowie auf die stets gut besuchten Veranstaltungen im Rahmen des „Liberalen Forums“.

Die nächsten Veranstaltungen stehen fest: ein Highlight wird der Vortrag des ehemaligen Wirtschaftsministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten Baden-Württembergs Dr. Walter Döring am 9. März sein. Am 13. April wird der Bundestagsabgeordnete Pascal Kober kommen und am 11. Mai wird Dr. Freifrau von Stetten über das immer drängender werdende Thema „Pflege“ referieren. fdp