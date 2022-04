Vorbereitung auf weitere Flüchtlinge

Bad Mergentheim. „Aktuell haben wir vier Kinder aus der Ukraine im DOG aufgenommen, die in den Klassenstufen sechs, acht und neun integriert werden“, berichtet Christian Schlegl, der Schulleiter des Deutschorden-Gymnasiums, gegenüber unserer Zeitung und betont, dass sich auch seine Schule auf weitere Flüchtlingskinder einstellt.

„Das werden jetzt wöchentlich mehr“, meint Schlegl und blickt bereits in den Herbst. Spätestens zum neuen Schuljahr würden viele Kinder aus der Ukraine, die jetzt erst einmal die Schrecken des Krieges und ihrer Flucht verdauen müssten, schulpflichtig. Darauf stelle sich auch das DOG ein und befinde sich daher im ständigen Austausch mit der Stadtverwaltung. Mit einer Deutsch-Vorbereitungsklasse für Schüler mit Migrationshintergrund hat man am Gymnasium bereits seit 2014 Erfahrungen gesammelt, so Schlegl weiter.

Die neuen Mitschüler würden dem ganz normalen Klassenverband zugeordnet und bekämen Deutsch zusätzlich unterrichtet, in den Stunden in denen ihre deutschen Klassenkameraden die zweite Fremdsprache, also zum Beispiel Französisch oder Latein gelehrt bekommen. „Durch die Integration in die Regelklasse haben die Kinder von Anfang an Kontakt mit Gleichaltrigen und bekommen so Sozialkontakte“, weiß Schlegl aus Erfahrung. Man könne sich dann auch in der Freizeit treffen und gemeinsam in Sportvereine gehen und dadurch lernten die Flüchtlingskinder viel schneller die deutsche Kultur und Gesellschaft kennen – und natürlich auch die deutsche Sprache.

