Vor der Polizei geflüchtet

Bad Mergentheim. Der Fahrer eines Mercedes flüchtete am Dienstag in Bad Mergentheim vor der Polizei. Der Unbekannte sollte gegen 23.30 Uhr vor dem Polizeirevier am Schloss einer Kontrolle unterzogen werden. Statt anzuhalten, beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und versuchte, dem Streifenwagen davonzufahren. Die Flucht des Mercedes verlief mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Münzgasse, Härterichstraße, Wolfgangstraße und endete in der Edelfinger Straße. Hier ließ der Lenker sein Gefährt zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Warum der Autofahrer die Flucht ergriff, ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Fahrt beobachtet haben, sollen sich unter Telefon 07931/54990 melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1