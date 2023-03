Von Schnee auf 17 Grad und zurück

Der Kampf der Jahreszeiten hat begonnen und hat dazu geführt, dass das März-Soll an Regen stellenweise bald erreicht sein könnte. Da sind schon ein paar ordentliche Kollegen an Tiefs dabei, und während „Diethelm“ uns heute eher die spätwinterliche Schulter zeigt, ist „Ewald“ am Sonntag und Montag wieder ein warmer Bruder.

Da hüpfen wir in den kommenden Tagen, und auch noch kommende Woche, mal eben von Schnee auf 17 Grad und wieder zurück. Das ist nix für einen schwachen Kreislauf, aber um diese Jahreszeit durchaus nicht so ungewöhnlich.

Am Samstag weht ein kalter Nordwestwind, örtliche Schneeschauer gibt es hauptsächlich noch vormittags. Vor allem nachmittags zeigt sich zeitweise die Sonne bei 2 Grad in Adolzhausen, und 5 in Creglingen.

Am Sonntag wird es nach frostiger Nacht wieder wolkiger mit gelegentlichem Niederschlag. Anfangs teils noch Schnee, später Regen, und bis zum Abend setzt eine Milderung auf 6 Grad in Rinderfeld und 9 Grad in Edelfingen ein.

Am Montag bleibt es unbeständig und stürmisch, wird mit 13 bis 17 Grad aber schlagartig sehr mild. Am Dienstag folgt eine Kaltfront, und Mittwoch kann es bei 3 bis 7 Grad wieder hier und da einzelne Schneeschauer geben. In der zweiten Wochenhälfte wird es voraussichtlich etwas ruhiger und freundlicher mit bislang ungeklärten Temperaturen.

Dem amerikanischen Wettermodell nach sind es dann bis 15 Grad, das englische protzt gar mit 18 bis 23!

Wir hoffen das Beste, denn nachdem es nun ja auch wieder geregnet hat, dürfte man sich über ein paar warme und trockene Tage vermutlich auch freuen, ohne einen Shitstorm abzubekommen. Andreas Neumaier