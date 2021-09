Von Bad Mergentheim an den Wörthsee: Anregung für Körper, Geist und Seele

Bad Mergentheim. Anregung für Körper, Geist und Seele war die Sechs-Tage-Fahrt mit dem VdK Bad Mergentheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wieder einmal organisierte der VdK ein Jahreshighlight. Nach zwei coronabedingten Verschiebungen war es endlich soweit. Bei angenehmen 26 Grad führte der VdK-Vorsitzende Hans-Dieter Bauer Mitglieder und Freunde des VdK an den schönen Wörthersee mit Umgebung.

Die Anfahrt am Dienstag begann mit der Anreise durch das Bayernland, weiter nach Österreich durch herrliche Berglandschaften. Unterwegs erfolgte eine Frühstückspause mit ein paar Leckereien.

Nach dem Zimmerbezug im Hotel in Pörtschach unweit des Wörthersees waren alle sehr überrascht über die sehr gute Lage und Anbindung an das Stadtzentrum und den See.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einige nutzten noch vor dem Abendessen sofort die Gelegenheit zu einem ersten Strandbadbesuch, um einzutauchen in den 24 Grad warmen See.

Die erste Tagestour führte rund um den Wörthersee – mit einer Stadtführung in Klagenfurt und der wunderschönen Wallfahrtskirche Maria Wörth. Der Aufenthalt in Velden war außer der gepflegten Uferpromenade und dem bekannten Schlosshotel für die Reiseteilnehmer dann doch etwas Besonders, denn zur gleichen Zeit fand in Velden und rund um den Wörthersee das internationale Harley Davidson-Treffen mit über 40 000 Bikern statt.

Ein weiterer Tag mit einer Kärntener Seenrundfahrt wie Millstättersee, Ossiachersee mit Besichtigung der Abtei und Faaker See, zeigte bei einer Badeprobe, dass die Kärntener Seen mit ihrem kristallklaren Wasser zu den wärmsten im Alpenraum zählen.

Der vierte Tag drehte sich um eine 35 Kilometer lange Fahrt auf der Nockalmstraße – zweifellos eine der schönsten Alpenstraßen mit 52 Kehren und Kurven, die man mit dem Bus erleben kann. Hier fand das Mittagessen auf einer wunderschönen Alm statt. Die Wandermöglichkeiten durch die Zirbenwälder rundeten das Erlebnis mit Blick auf die weitläufigen Almen ab.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der letzte Tag mit morgendlichem Rundgang in Pörtschach und einer Schifffahrt bei traumhaftem Wetter von Velden nach Klagenfurt diente der absoluten Entspannung, bevor es anschließend auf den weltweit höchsten Holzaussichtsturm (Pyramidenkogel) mit 441 Stufen oder mit Lift ging. Ein einzigartiger Rundblick über Kärnten machte einem sprachlos. Das Highlight für einige Mitglieder war dann noch die Röhrenabfahrt vom Turm nach unten.

Am Spätnachmittag gab es vom Hotel noch ein Kaffee- und Kuchenbüffet im Park des Hotels sowie ein abendliches Feuerwerk, welches von einer privaten Feier am See veranstaltet wurde.

Es war wieder ein gelungener Jahresausflug des VdK Bad Mergentheim. Spontan gingen beim VdK-Vorsitzenden für den 2022 geplanten Ausflug schon die ersten Anmeldungen ein. vdk