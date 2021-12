Von Autos befreien und Platz schaffen

Der Arbeitskreis Bürgerforum Stadtbild hat sich zur Gestaltung des Gänsmarktes mit einem großen Artikel zu Wort gemeldet, aber in einigen Punkten müssen wir deutlich widersprechen.

Das Foto aus dem Jahr 1906 zeigt einen Platz, gepflastert, mit einigen winzigen Bäumchen in Kübeln, über den später der Durchgangsverkehr Richtung Marktplatz am Münster vorbei floss. Ein solcher Platz ist in unserer Zeit für das Leben in der Stadt, wo man neben Einkaufen, auch bummeln und Freunde treffen möchte, völlig ungeeignet und Familien und Kinder, für die eine Stadt eigentlich attraktiv sein will, bleiben völlig außen vor.

Nur wenn die Aufenthaltsqualität steigt, weil es gut gestaltete Straßen und Plätze gibt, dann kommen auch die Kundinnen und Kunden, von denen sich leider viele ansonsten nur im Online-Geschäft tummeln. Der Handel gewinnt dort, wo er mit Erlebnissen kombiniert werden kann. Beschattete Sitzgelegenheiten, Spielmöglichkeiten, für Kinder und andere Junggebliebene, die Liste der möglichen Attraktionen darf gerne fortgesetzt werden, gehören unbedingt dazu.

Natürlich ist auch die Zugangsmöglichkeit zu den verschiedenen Bereichen und Geschäften zumindest in einer Übergangszeit, bis sich alles eingespielt hat, für viele ein wichtiger Faktor. Ein Blick auf den Stadtplan macht sehr gut deutlich, dass die gegenwärtigen Planungen hier keine unzumutbaren/größeren Einschränkungen beinhalten.

Wenn der Gänsmarkt nach den von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Zielen umgestaltet wird (mehr Bäume, Spielmöglichkeiten, Flächen für Gastronomie, zusätzliche Wasserflächen, etc.) bekommt er tatsächlich einen anderen Charakter als der Marktplatz und der Hans-Heinrich-Ehrler-Platz.

Aber das ist doch richtig so, die Stadt und ihre Plätze müssen den Bedürfnissen der Einwohner und Gäste dienen. Wenn diese Gundidee umgesetzt wird, kann der Brunnen gut an seinem Standort bleiben, für das gesparte Geld lassen sich sicher andere sinnvolle Projekte finden, die eine Umgestaltung zur Aufwertung der Innenstadt verdient haben.

Übrigens: Vor 40 Jahren waren Marktplatz (und äußerer Schlosshof!) vor allem Parkplätze. Langfristig sollte tatsächlich auch der Hans-Heinrich-Ehrler-Platz von den Autos befreit werden und den Mergentheimern und Besuchern eine höhere Aufenthaltsqualität bieten.