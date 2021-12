Eine Frau wurde am Freitag, 3. Dezember, in Bad Mergentheim von zwei anderen Frauen so beeinflusst, dass sie diesen ihr Erspartes aushändigte.

Die 65-Jährige wurde gegen 15 Uhr von einer ihr unbekannten Frau in der Burgstraße vor der dortigen Apotheke angesprochen. Sie sagte, dass sie der 65-Jährigen ansehe, dass sie Probleme habe und ihr Kind einen schweren Unfall haben wird. Um dies

...