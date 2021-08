Vom Leben jüdischer Familien

Bad Mergentheim. Im Jahr 1999 fand der „Europäische Tag der Jüdischen Kultur“ erstmals statt, seit 2010 ist das Deutschordensmuseum in Bad Mergentheim – seit 2020 als Residenzschloss Mergentheim – mit einer Veranstaltung dabei. Am Sonntag, 5. September, ab 14.30 Uhr, nimmt Klaus Huth vom Verein Stolpersteine Bad Mergentheim Interessierte unter dem Thema „Vom Leben und Schicksal jüdischer Familien in Mergentheim. Über Ausgrenzung und Integration, Verfolgung und Gleichgültigkeit“ mit auf einen Rundgang durch Schloss und Altstadt.

Der Europäische Tag der Jüdischen Kultur findet gleichzeitig in rund 30 Ländern statt. Der Tag will dazu beitragen, das europäische Judentum, seine Geschichte, seine Traditionen und Bräuche besser bekannt zu machen. Er erinnert an die Beiträge des Judentums zur Kultur des Kontinents in Vergangenheit und Gegenwart. In den jüdischen Gemeinden, an Gedenkstätten und Museen erarbeiten viele Haupt- und Ehrenamtliche ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm für den Europäischen Tag der Jüdischen Kultur: Ausstellungen, Konzerte, Synagogen- und Friedhofsbesuche, kulinarische Entdeckungen, Filmvorführungen und Vorträge.

In Mergentheim sind seit dem Jahr 1293 jüdische Einwohner bezeugt. Die israelitische Gemeinde zählte im Jahr 1700 in der Stadt 40 Mitglieder und erreichte 1895 mit 280 Personen ihren höchsten Stand. Die nationalsozialistische Gewaltherrschaft führte auch in Mergentheim zu Flucht und Deportation. Mindestens 61 jüdische Mergentheimer kamen von 1939 bis 1945 ums Leben. Klaus Huth, als Lehrer seit langen Jahren Kooperationspartner des Deutschordensmuseums und Mitbegründer des Bad Mergentheimer Vereins Stolpersteine hat sich jenseits solcher bloßen Zahlen mit den Schicksalen jüdischer Menschen und Familien in seiner Heimatstadt befasst.

Sein Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung des Lebens jüdischer Einwohner im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wie waren sie im gesellschaftlichen Leben einer Kleinstadt integriert? Wie wurden sie ausgegrenzt, später verfolgt? Welche Folgen hatte die nachbarschaftliche Gleichgültigkeit im Rahmen der nationalsozialistischen Verfolgungen? Klaus Huth verdeutlicht anhand einzelner Persönlichkeiten und Familien gesellschaftliche Entwicklungen und schlägt dabei einen Bogen in die Gegenwart. Wie verhalten wir uns Andersdenkenden gegenüber? Ein Einblick in die mehr als 700-jährige Geschichte jüdischen Lebens erwartet die Besucher der Führung, im Residenzschloss und an wichtigen Orten jüdischer Geschichte in der Altstadt.

Die Koordination und Organisation der Programme erfolgte durch B’nai Brith René Hirschler, Strasbourg, in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten in Baden-Württemberg und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.