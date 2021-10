Kreisverkehr oder Ampelkreuzung am Knoten B 19/B 290? Das wird neu beleuchtet. Bauarbeiten sind in Kürze geplant, während weiterhin Tempo 50 auf der Westumgehung gelten soll und das Warten auf die Ampel in den Herrenwiesen weitergeht.

Bad Mergentheim. Was passiert am Verkehrsknoten B 19/B 290 am Stadtrand von Bad Mergentheim? Wann kommt hier der große Ausbau? Und wie geht es auf der

...