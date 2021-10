Vollsperrung ab 25. Oktober

Bad Mergentheim. Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert ab Montag, 25. Oktober, bis voraussichtlich Samstag, 13. November, die Fahrbahndecken der B 19 und der B 290 zwischen Bad Mergentheim und Stuppach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der rund 800 Meter lange Streckenabschnitt zwischen dem Kreisverkehr Wachbacher Straße und dem Abzweig B 19 Wachbach sowie der 400 Meter lange Streckenabschnitt am Anschlussbereich in Richtung Südumgehung Igersheim weisen in vielen Bereichen Verdrückungen, Spurrinnen sowie Risse auf, die beseitigt werden müssen.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit und der technischen Ausführbarkeit können die Arbeiten laut RP nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Der Umleitungsverkehr der B 290 wird während der gesamten Baumaßnahme in beiden Richtungen über die B 19 (Igersheim) nach Bad Mergentheim geführt. Die Anbindung zur Anschlussstelle Boxberg der A 81 erfolgt über die separate Umleitungsstrecke L 514 Neunkirchen – Althausen – Lustbronn. Die Umleitungsstrecken werden ausgewiesen.

Im Zuge der Baumaßnahme wird das Landratsamt Main-Tauber auch die bestehende Ampelanlage am sogenannten „Esso-Knoten“ erneuern, so das RP in einer Pressemittelung. Mit der Maßnahme investiert der Bund rund 550 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur. rp

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2