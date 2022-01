Vogelfängerei auf dem Marktplatz

Die Redewendung „auf den Leim gegangen“ kommt von der Singvogel-Fängerei. Vogelfangende richten für Zugvögel interessante Rastplätze mit Wasser- und Futterstellen an den Küsten von Malta und Gozo; einst in Südtirol mit kleinen dichten Gehölzen und singenden Lockvögeln; auf dem Marktplatz Mergentheim am 5. Dezember 2021 mit Dr. Christina Baum, aus dem breit gefächerten Schatz der Lügenmythen a-sozialer Medien rezitierend.

Allen drei heimeligen Orten gemein sind mit Klebstoff bestrichene Äste, die Leimruten. Auf den Leim der Äste von Dr. Christina Baum gegangen folgten ihre verblendeten Opfer vor unser Caritas-Krankenhaus – Blendung ist in der Vogelfängerei schließlich ebenfalls üblich.

Die angemeldete Demonstration am 5. Dezember war die Initialveranstaltung für die so genannten „Sonntagspaziergänge“, unangemeldete Demonstrationen per se. „Lasst sie verblendet durch die Straßen unserer Stadt irren, Corona wird an Brisanz verlieren, die Spaziergänge ermüden“ – zu kurz gedacht! Wer sich sonntags von missionierenden „Spazierengehenden“ ansprechen lässt, erfährt beispielweise vom „Betrug bei der Bundestagswahl 2021: Die Grünen hätten in Wirklichkeit nur 6,7 Prozent der Stimmen bekommen“, und vielen anderen staatszersetzenden Lügenmythen. Das Märchen von der Klimalüge folgt auf dem Fuß.

Wer bezahlt eigentlich den allsonntäglichen Polizeieinsatz? Rechnung bitte an Dr. Christina Baum, AfD, noch MdB, Initiatorin der Initialdemo am 5. Dezember.