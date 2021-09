Vocalensemble „Millenium” in Bad Mergemtheim zu Gast

Bad Mergentheim. Neun ehemalige Mitglieder des Dresdner Kreuzchores sind zum wiederholten Mal auf Deutschland-Tour. Dabei gastiert das Vocalensemble „Millenium“ am Freitag, 3. September, um 19.30 Uhr in der Marienkirche. „Millenium“ begeisterte bislang in vielen Konzerten nicht nur das Publikum, sondern auch mehrfach die Presse. An diese Erfolge wollen sie nun mit ihrer dritten Tour anknüpfen. Das ca. 70-minütige Konzert in der Marienkirche ist ein Konzert mit geistlicher Musik, bei der sich die neun – alle im Milleniumsjahr 2000 geborenen – Sänger auf eine klangliche Zeitreise vom Mittelalter bis heute begeben. So werden neben gregorianischen Gesängen und alter Musik der Renaissance, auch romantische Werke Mendelssohns und Musik des 20. Jahrhunderts, zu hören sein. Zum Repertoire gehören zudem moderne Spirituals sowie Welthits der Beach Boys, der Beatles sowie der „WiseGuys“. Besonders freuen darf man sich auf die von den Millenials selbst-arrangierten Welthits ihres Jahrtausends. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse. Die Gesamtzahl der Plätze ist begrenzt. Bild: Vocalensemble

