Vitalzentrum bietet Tests für alle an

Bad Mergentheim. Seit Anfang dieser Woche besteht im Kurhaus-Kursaal die Möglichkeit, sich im Rahmen des Bürgertests wöchentlich kostenlos testen zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Foyer auf der Parkseite (Eingang zum Vitalzentrum) wurden zwei Plätze (mit Option auf Erweiterung) für Schnelltestungen eingerichtet.

André Herber der Inhaber des Vitalzentrums hat das Testzentrum in Eigeninitiative ins Leben gerufen. Damit ermöglicht er nicht nur den Besuchern des Vitalzentrums eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit zur Erlangung eines Testzertifikates, die zurzeit aufgrund der 2G-Plus-Regelung notwendig ist. Das Testzentrum steht allen offen.

Über die Errichtung im Kurpark freut sich Kurdirektor Sven Dell ganz besonders. „So können wir den Besuchern der Einrichtungen der Kurverwaltung sowie der Beherbergungsbetriebe und Kliniken rund um den Kurpark eine ortsnahe Gelegenheit einer Testung ermöglichen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aufgrund der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus und der derzeit ausgerufenen Alarmstufe II gilt unter anderem bei öffentlichen Veranstaltungen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, bei körpernahen Dienstleistungen und in der Gastronomie die 2G-Plus-Regel. „Gäste, die unsere Veranstaltungen, beispielsweise die Kurkonzerte besuchen möchten, können nun auch schnell und unkompliziert dieses Testangebot in Anspruch nehmen“, so Dell.

Kostenfrei

Getestet wird mit Abstrich im Mund- /Rachenraum oder im Nasenbereich und im Rahmen des wöchentlichen Bürgertests kostenfrei. Im Anschluss wird eine entsprechende Bescheinigung wahlweise auf Papier oder online als QR-Code ausgestellt. Das ausgestellte Zertifikat ist für 24 Stunden gültig.

„Eine Anmeldung zum Test ist nicht erforderlich. Mitzubringen ist lediglich ein Personalausweis und es muss eine FFP2-Maske getragen werden“, so André Herber.

Die Öffnungszeiten für das Testzentrum im Kurpark (Vitalzentrum) sind Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr. kv

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3