Bad Mergentheim. Als bequemere Verbindung von Stockwerken wurde im Schloss in Mergentheim im 18. Jahrhundert ein neues Treppenhaus gebaut. So entstand ein breiter Gang vor der neu gestalteten Fürstenwohnung – Ende des 18. Jahrhunderts fand dort die Hochmeistergalerie ihren Platz. So gingen die Ordensangehörigen auf dem Weg zu den Kapitelsitzungen an den Porträts zahlreicher ehemaliger Hochmeister vorbei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sieben Porträts

Schlossführerin Heike Uibel M. A. befasst sich am Sonntag, 24. Oktober, 14.30 Uhr, in ihrer Sonderführung „Vis á vis mit den Hochmeistern. Die Galerie vor der Fürstenwohnung“ im Residenzschloss Mergentheim damit. Bei einem Rundgang werden die sieben noch vorhandenen Porträts betrachtet, dazu erfährt man mehr über die dargestellten Hochmeister.