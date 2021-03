Löffelstelzen. Die Corona-Pandemie verhindert die gemeinsamen Treffen zum gemeinsamen Musizieren derzeit in nahezu allen Bereichen. Besonders betroffen davon sind die zahlreichen Amateur-Blaskapellen. Das gemeinsame Hobby verbindet Generationen und stellt einen großen Anteil am kulturellen Leben in der Gesellschaft.

Dass Not aber auch erfinderisch macht, zeigt die Blaskapelle Löffelstelzen. „Seit fast einem Jahr ist keine Probenarbeit mehr möglich. Wir mussten dringend etwas unternehmen, damit die musikalische Routine und der Gemeinschaftsgeist nicht verloren geht“, sagt Dirigent Fabian Schnaidt, musikalischer Leiter der Blaskapelle Löffelstelzen. Die moderne Technik ermöglicht mittlerweile schon gemeinsamen Online-Unterricht und Team-Sitzungen im Verwaltungssektor. Gemeinsames Musizieren funktioniert aber wegen der technischen Verzögerungen noch nicht.

Lieder eingespielt

Kreativität war gefordert. Schlussendlich kamen die Verantwortlichen der Blaskapelle auf die Idee, Lieder aus dem Gotteslob aufzunehmen. Coronagerecht wurden die Stücke innerhalb eines Familienkreises aufgenommen. Anschließend lud Vorsitzender Klaus Lang zu einer Video-Musikprobe wie gewohnt am Donnerstagabend ein. In der Video-Musikprobe musste dann jeder sein Mikrofon ausschalten.

Über Kopfhörer oder über Lautsprecher hörten die Musikanten die eingespielten Lieder und konnten ihre gewohnte Stimme dazu spielen. Zwischen den Stücken konnte jeder sein Mikrofon anschalten und es konnte geplaudert werden. Wie in einer echten Probe.

Mittlerweile hat sich diese Art der Probe bei der Blaskapelle Löffelstelzen etabliert. Allerdings ist es kein Ersatz für eine echte Tutti-Probe. Darin sind sich alle Musikanten einig. „Aber so wird man motiviert, das Instrument wenigstens einmal in der Woche wieder in die Hand zu nehmen“, sagt der dienstälteste Musikant, Reinhold Schneider.

Ohne Probe fehlt uns was, war das Fazit am Ende jeder Online-Probe. Bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns bald zur ersten Tutti-Probe wieder im Gemeindesaal, war unisono der Gruß zum Ende der Online-Probe. fm

