Virtual Reality in beruflicher Bildung

Bad Mergentheim/Kornwestheim. Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG treibt die digitale Transformation voran und hat mit der Nutzung von Virtual Reality verschiedene innovative Möglichkeiten zur interaktiven Vernetzung mit Kunden, Mitarbeitenden, Hochschulen und weiteren Geschäftspartnern erschaffen. Gemeinsam mit der Erich-Bracher-Schule in Kornwestheim-Pattonville arbeitet der C-Teile-Partner nun an der Einführung und Entwicklung von Virtual Reality in der Beruflichen Bildung. Um die Kooperation zu besiegeln, unterzeichneten die Vertragspartner, vertreten durch Tobias Ladewig, Global Head of Würth Industrie Service Innovation HUB, sowie Oliver Schmider, Schulleiter der Erich-Bracher-Schule in Kornwestheim-Pattonville, den Vertrag zur strategischen Zusammenarbeit.

Dem Vertrag zufolge besteht die Zielsetzung in der Einführung und Entwicklung von Anwendungssituationen der VR-Technologie für den Einsatz im Unterricht einer Beruflichen Schule. Im Rahmen des Projektes werden für die Ausbildungsberufe Einzelhandelskaufmann (m/w/d) sowie Verkäufer (m/w/d) im Einzelhandel konkrete Lernsituationen, die sich für den Einsatz von Virtual Reality im Fachunterricht eignen, im ersten Schritt entwickelt, erprobt und final evaluiert. Darüber hinaus wird das Projekt durch den Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik der Universität Konstanz wissenschaftlich begleitet. iws