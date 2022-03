Vier Gleichberechtigte an der Spitze

Harthausen. Mit großer Spannung sahen die aktiven und passiven Mitglieder der Musikkapelle Harthausen der diesjährigen Generalversammlung entgegen, die unter den derzeit geltenden Corona-Verordnungen im Gemeindehaus stattfand. Denn schon im Vorfeld war zu hören, dass es in der Führungsebene des Vereins zu gravierenden Veränderungen kommen wird. Denn nach 16 Jahren als Vorsitzende der Musikkapelle kandidierte Manuela Endres nicht mehr für dieses verantwortungsvolle Amt im Verein.

Die Suche nach einem Nachfolger beziehungsweise einer Nachfolgerin gestaltete sich nicht ganz einfach. Die Lösung war schließlich ein geschäftsführender Vorstand aus vier gleichberechtigten Mitgliedern mit festgelegten Verantwortungsbereichen. Nach einstimmigem Votum der Anwesenden besteht der neue Vorstand nun aus Fabian Mitnacht, Corinna Landwehr (repräsentative, administrative, organisatorische Geschäftsführung), Renate Ott (Vereinskasse) und Daniel Landwehr (Schriftführertätigkeit).

Nach der Abwicklung einiger Regularien ging Schriftführerin Jule Denninger kurz auf das vergangene Jahr ein, dass allerdings wenig an Veranstaltungsmasse bot. Dirigent Jürgen Bermanseder beklagte die derzeitige Situation der Kapelle bezüglich Proben und Auftritte. Die Musikkapelle Harthausen sei aber in der glücklichen Lage, eine in sich gefestigte Gemeinschaft zu sein, die deshalb diese schwierige Zeit wohl ohne ernsthafte vereinszerstörende Blessuren überstehen werde. Auch der Bericht von Manuela Endres hielt sich in überschaubaren Grenzen. Denn einige der geplanten Unternehmungen mussten corona- bedingt abgesagt werden. Und auch der Probenbetrieb konnte nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Inzwischen haben die gemeinsamen Proben für das Promenadenkonzert am 17. April in der Wandelhalle begonnen. Geplant ist ein Hochzeitsständchen (7. Mai), ein Auftritt beim Musikfest in Dörzbach (17. Juli), ein weiteres Promenadenkonzert (16. Oktober) und das traditionelle Wunschkonzert (3. Dezember) im Gemeindehaus. Als musikalischer Höhepunkt ist am Wochenende des 18./19. Juni am Dorfplatz ein Dorffest mit Musik geplant. Endres schaue gerne auf 16 ereignisreiche Jahre zurück, sie dankte den Vereinsmitgliedern und der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit.

Schatzmeisterin Renate Ott konnte, obwohl das Vereinsleben auf Sparflamme kochte, dennoch einen ausgeglichenen Kassenbestand vorlegen, was auch durch den Holzverkauf (Abbruchholz ehemalige Frankenhalle) gelang. Die Kassenprüfer Hans Kemmer und Martin Kemmer attestierten Renate Ott eine vorbildliche Buch- und Kassenführung, womit Entlastung zu empfehlen sei. Die folgende Entlastung wurde von Bürgermeister Frank Menikheim beantragt und von der Versammlung einstimmig erteilt. In seinen Grußworten würdigte er ausdrücklich die hervorragende Arbeit von Manuela Endres, die sich in der von Männern dominierten Vereinswelt durchsetzen konnte. Sie hinterlasse einen gut aufgestellten Verein mit positiven Zukunftsperspektiven.

Für die folgenden Wahlen wurde eine Satzungsänderung notwendig. In diesem Zusammenhang, so Renate Ott, habe man die inzwischen seit 40 Jahren geltende Satzung unter die Lupe genommen und längst fällige Korrekturen und Anpassungen vorgenommen. Nach kurzer Diskussion wurde der Antrag „Satzungsänderung“ einstimmig angenommen.

Die Wahlen waren dann schnell abgehandelt, da im Vorfeld alle Personalien geklärt werden konnten. Der neue Vorstand: geschäftsführender Vorstand: Fabian Mitnacht, Corinna Landwehr, Renate Ott, Daniel Landwehr. Vier Beisitzer aktiv: Thomas Landwehr, Markus Ott, Rolf Hau, Torsten Kemmer. Drei Beisitzer passiv: Norbert Kemmer, Elmar Hau, Thomas Schnupp.

Als letzte Amtshandlung ehrte Manuela Endres noch einige Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft und Verdienste: zehn Jahre: Leo Strub. 20 Jahre: Norbert Kemmer, Manfred Landwehr, Monika Popp, Edmund Schmitt. 30 Jahre: Isolde Burger, Carola Landwehr, Sandra Rupp, Thomas Schnupp. 40 Jahre: Armin Hügel. 60 Jahre: Josef Schnupp (Ehrenmitglied). Torsten Kemmer, Ehrennadel in Gold für 30 Jahre aktives Spielen.

Und zu guter Letzt würdigte Ortsvorsteher Thomas Landwehr nochmals die großen Verdienste, die sich Manuela Endres um die Musikkapelle Harthausen erworben hat. Sie sei als damals noch recht junge Frau plötzlich in der Verantwortung für einen Verein gestanden. Manuela Endres habe unter anderem. das Frankenhallenfest zu einem anerkannten Event der Blasmusik in der gesamten Region gemacht. habe