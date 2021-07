Vielseitiges Schaffen präsentiert

Edelfingen. Erstmals hatte der Edelfinger Künstler Daniel Morgan am vergangenen Wochenende sein Kunstatelier für die Öffentlichkeit geöffnet, um seine kreativen Kunstwerke vorzustellen.

Beeindruckt zeigten sich die Besucher über das vielseitige Schaffen des Künstlers, der neben farbenprächtigen klein- und großformatigen Bildern und Porträts in verschiedenen Maltechniken auch Skulpturen und Kunstgegenstände aus unterschiedlichen Materialien geschaffen hatte. Bereitwillig führte Morgan seine Gäste durch das mehrstöckige Atelier, in das er eine ehemals landwirtschaftlich genutzte Scheune in jahrelanger Arbeit umgewandelt hat. Ebenfalls einige Werke zur Ausstellung hat die Künstlerin Daniela Skerra beigetragen, die extra von der Insel Fehmarn angereist war und deren Werke schon auf internationalen Ausstellungen zu sehen waren. Wer am Wochenende nicht die Gelegenheit hatte, in Morgans „Style Art Gallery“ vorbeizuschauen, hat an den kommenden Sonntagen, jeweils von 15 bis 18 Uhr, in der Edelfinger Alten Frankenstraße 62 dazu Gelegenheit. WM